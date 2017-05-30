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В Бишкеке на пешеходном переходе сбили журналиста

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429061-ru.html

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30 мая 2017, 21:27       Комментарии

В Бишкеке примерно в 19:30 журналиста одного из информагентств сбил автомобиль.
Уточняется, что ДТП произошло на перекрестке улицы Боталиева и Молодой Гвардии. Автомобиль марки «Тайота Вилл» сбил девушку, когда та переходила дорогу через пешеходный переход.
Отметим, что сотрудники Управления патрульной милиции на место происшествия прибыли спустя полтора часа. В настоящий момент журналист находится в БНИЦТиО. У нее диагностировали перелом ключицы и сотрясение головного мозга.
Водитель был задержан, разговаривал на повышенных тонах. Инспекторам УПМ он представился сотрудником Жогурку Кенеша.

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