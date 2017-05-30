В Бишкеке на пешеходном переходе сбили журналиста

30 мая 2017, 21:27 Комментарии

В Бишкеке примерно в 19:30 журналиста одного из информагентств сбил автомобиль.

Уточняется, что ДТП произошло на перекрестке улицы Боталиева и Молодой Гвардии. Автомобиль марки «Тайота Вилл» сбил девушку, когда та переходила дорогу через пешеходный переход.

Отметим, что сотрудники Управления патрульной милиции на место происшествия прибыли спустя полтора часа. В настоящий момент журналист находится в БНИЦТиО. У нее диагностировали перелом ключицы и сотрясение головного мозга.

Водитель был задержан, разговаривал на повышенных тонах. Инспекторам УПМ он представился сотрудником Жогурку Кенеша.