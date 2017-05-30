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Депутаты предлагают вне очереди рассматривать законопроекты, которые были разработаны во исполнение решений Конституционной палаты

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429060-ru.html

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30 мая 2017, 22:03       Комментарии

Депутаты предлагаю вне очереди рассматривать законопроекты, которые были разработаны во исполнение решений Конституционной палаты. Об этом стало известно 30 мая на заседании комитета ЖК по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК.
Как сообщил один из инициаторов проекта закона Алмамбет Шыкмаматов ("Ата Мекен"), на данный момент 61 решение Конституционной палаты не были исполнены.
"При этом законодательство гласит, что решение Конституционной палаты должны быть исполнены своевременно. Чтобы обеспечить их исполнение, мы предлагаем прописать, что если правительство или парламент разработает проект закона во исполнение решений Конституционной палаты, то они рассматриваются во внеочередном порядке в случае поступления в парламент", - сказал он.
Было уточнено, что если Конституционная палата даст заключение о том, что та или иная норма противоречит нормам Конституции, то правительство не позднее 4 месяцев со дня получения заключения палаты должна разработать и внести законопроект по решению вопроса.
"Этот законопроект будет рассмотрен во внеочередном порядке. Если законопроект разработан депутатским корпусом и у него есть заключение правительства, то он также должен быть рассмотрен вне очереди", - сказал А.Шыкмаматов.

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