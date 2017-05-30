Доллар США: 68.0192 (+0.0688) 
Евро: 76.0727 (-0.1948) 
Золото: 40.60 $/гр (-0.07) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Бишкеке сбили журналисткуВ Бишкеке сбили журналисткуВ Бишкеке на пешеходном переходе сбили журналистаВ Бишкеке на пешеходном переходе сбили журналиста

Санинспекция оштрафовала университет на 20 тыс. сомов за сжигание мусора (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

       

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429059-ru.html

Похожие новости

Санитары оштрафовали Международный университет Кыргызстана за сжигание мусора

Уборка побережья озера Иссык-Куль: убрано 3800 мешков мусора

Как из мусора и деньги сделать, и дом обогреть

Фото — Новая техника для борьбы с мусором в Бишкеке

На юге Кыргызстана началась явная салафизация. Шейхи привозят квоты для бесплатного обучения в Мединском университете, - К.Маликов

30 мая 2017, 21:56       Комментарии

Инспекторы Санитарно-экологической инспекции мэрии Бишкека (СЭИ) установили, что на территории некоммерческого образовательного учреждения учебно-научного производственного комплекса Международного университета Кыргызстана, расположенного по ул.Л.Толстого №17а, работники сжигали мусор вокруг контейнерной площадки. Об этом 30 мая сообщили в пресс-службе столичной мэрии.
Также прилегающая территория находилась в антисанитарном состоянии.
Инспектор СЭИ составил протокол об административном правонарушении по ч.3 ст.489 кодекса КР об административной ответственности и направил в административную комиссию Ленинского района. По итогам работы этой комиссии учреждение было оштрафовано на 20 тыс. сомов.
На участке строительства теплоцентрали по ул.К.Акиева работники ОсОО "Кайнар" сняли крышку колодца и установили туалет. По итогам объезда инспектор СЭИ составил протокол об административном правонарушении по ст.488. На данный момент нарушение устранено.
Санитары также определили, что прилегающая территория ОсОО "Шаан Групп", расположенного на проспекте Чуй, 32, находится в антисанитарном состоянии, уборка территории проводится некачественно, ирригационная сеть замусорена. Таким образом нарушаются санитарные нормы и правила благоустройства Бишкека. По данному правонарушению инспектор СЭИ составил протокол на имя директора Абдыбаитовой Н.Б. по ст.488 Кодекса об административной ответственности и направил в районную административную комиссию для дальнейшего рассмотрения.
Помимо этого инспекторы обнаружили, что на автомойке "Мотор" (ул.Куттубаева, 20/2) работники складируют иловые отходы на газонной части, прилегающая территория находилась в антисанитарном состоянии. Инспектор составил протокол на имя арендатора автомойки Бем Е. по ст.488 и направил в Октябрьскую районную административную комиссию для дальнейшего рассмотрения.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум