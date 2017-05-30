Санинспекция оштрафовала университет на 20 тыс. сомов за сжигание мусора (фото)

30 мая 2017, 21:56 Комментарии

Инспекторы Санитарно-экологической инспекции мэрии Бишкека (СЭИ) установили, что на территории некоммерческого образовательного учреждения учебно-научного производственного комплекса Международного университета Кыргызстана, расположенного по ул.Л.Толстого №17а, работники сжигали мусор вокруг контейнерной площадки. Об этом 30 мая сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Также прилегающая территория находилась в антисанитарном состоянии.

Инспектор СЭИ составил протокол об административном правонарушении по ч.3 ст.489 кодекса КР об административной ответственности и направил в административную комиссию Ленинского района. По итогам работы этой комиссии учреждение было оштрафовано на 20 тыс. сомов.

На участке строительства теплоцентрали по ул.К.Акиева работники ОсОО "Кайнар" сняли крышку колодца и установили туалет. По итогам объезда инспектор СЭИ составил протокол об административном правонарушении по ст.488. На данный момент нарушение устранено.

Санитары также определили, что прилегающая территория ОсОО "Шаан Групп", расположенного на проспекте Чуй, 32, находится в антисанитарном состоянии, уборка территории проводится некачественно, ирригационная сеть замусорена. Таким образом нарушаются санитарные нормы и правила благоустройства Бишкека. По данному правонарушению инспектор СЭИ составил протокол на имя директора Абдыбаитовой Н.Б. по ст.488 Кодекса об административной ответственности и направил в районную административную комиссию для дальнейшего рассмотрения.

Помимо этого инспекторы обнаружили, что на автомойке "Мотор" (ул.Куттубаева, 20/2) работники складируют иловые отходы на газонной части, прилегающая территория находилась в антисанитарном состоянии. Инспектор составил протокол на имя арендатора автомойки Бем Е. по ст.488 и направил в Октябрьскую районную административную комиссию для дальнейшего рассмотрения.