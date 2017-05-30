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Новости Кыргызстана

В Бишкеке журналиста сбила машинаВ Бишкеке журналиста сбила машина

Мэрия Бишкека планирует отремонтировать СШ №№46, 50, детсад и две библиотеки

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429056-ru.html

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30 мая 2017, 21:16       Комментарии

Управление капитального строительства при мэрии города Бишкек объявило тендер на проведение капитального ремонта зданий и сооружений.
Как сообщается на официальном сайте государственных закупок, УКС планирует отремонтировать кровлю здания школы №50 за 800 тыс. сомов, здание СШ №46 за 6 млн 287,5 тыс. сомов, дом культуры "Диалог" 1 млн 497,4 тыс. сомов, детский сад №135 140 тыс. сомов, библиотеки №17 и №18 за 1,4 млн сомов.
Общая сумма лота - 10 млн 124,9 тыс. сомов.
Срок подачи конкурсных заявок завершается 20 июня.

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