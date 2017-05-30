Асфальт-долгожитель: премьеру показали новую технологию ремонта дорог

30 мая 2017, 21:02 Комментарии

БИШКЕК, 30 мая - Sputnik. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков ознакомился с технологией укладки полимер-щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, сообщила пресс-служба правительства.

Данная технология ремонта дорог опробована на участке улицы Гагарина в жилом массиве "Ак-Ордо".

© Пресс-служба правительства / Сабыр Аильчиев Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков ознакомился с технологией укладки полимер-щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси Министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов сообщил, что эта технология принята за национальный стандарт в Германии с 1984 года. Данный вид асфальтового покрытия широко используется и в других странах.

"Эта технология повышает прочность покрытия, его устойчивость к растрескиванию при низких температурах, при ее использовании уменьшаются деформации, вызываемые перевозкой тяжелых грузов. В дальнейшем мы планируем применять эту технологию на всех дорогах страны", - подчеркнул Калилов.

Он добавил, что смесь также способствует предотвращению размягчения покрытия при высоких температурах, что особенно актуально в условиях жаркого климата Кыргызстана.

В Минтрансе заверили, что новая технология увеличит прочность и срок использования дорог в полтора раза.

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков еще раз отметил, что состоянию дорог, их ремонту и строительству уделяется большое внимание. Но, по его словам, многие трассы, в том числе новые, в силу некачественной работы преждевременно разрушаются.

Министерству транспорта и дорог поручено внедрить применение данной технологии, в случае необходимости внести соответствующие изменения в нормативно-правовую базу, регулирующую эту деятельность.