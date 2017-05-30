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Асфальт-долгожитель: премьеру показали новую технологию ремонта дорог

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429055-ru.html

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Жээнбеков ознакомился с новой технологией укладки асфальта

Премьер С.Жээнбеков ознакомился с новой технологией укладки асфальта в Бишкеке

Из-за ремонтных работ на участке ул.Жукеева-Пудовкина движение будет односторонним

30 мая 2017, 21:02       Комментарии

БИШКЕК, 30 мая - Sputnik. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков ознакомился с технологией укладки полимер-щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, сообщила пресс-служба правительства.
Данная технология ремонта дорог опробована на участке улицы Гагарина в жилом массиве "Ак-Ордо".
© Пресс-служба правительства / Сабыр Аильчиев Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков ознакомился с технологией укладки полимер-щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси Министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов сообщил, что эта технология принята за национальный стандарт в Германии с 1984 года. Данный вид асфальтового покрытия широко используется и в других странах.
"Эта технология повышает прочность покрытия, его устойчивость к растрескиванию при низких температурах, при ее использовании уменьшаются деформации, вызываемые перевозкой тяжелых грузов. В дальнейшем мы планируем применять эту технологию на всех дорогах страны", - подчеркнул Калилов.
Он добавил, что смесь также способствует предотвращению размягчения покрытия при высоких температурах, что особенно актуально в условиях жаркого климата Кыргызстана.
В Минтрансе заверили, что новая технология увеличит прочность и срок использования дорог в полтора раза.
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков еще раз отметил, что состоянию дорог, их ремонту и строительству уделяется большое внимание. Но, по его словам, многие трассы, в том числе новые, в силу некачественной работы преждевременно разрушаются.
Министерству транспорта и дорог поручено внедрить применение данной технологии, в случае необходимости внести соответствующие изменения в нормативно-правовую базу, регулирующую эту деятельность.

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