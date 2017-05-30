Депутат ЖК предложил заставить автолюбителей самих приобретать алкотестеры

30 мая 2017, 19:29 Комментарии

Над этим можно долго и громко смеяться, но автором этой идей того, что водители должны возить с собой по два алкотестера, стал депутат бирболовец Акылбек Жпапаров. Видимо когда планировалось это нововведение, он был еще не в курсе того, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье коррупция.

Парламентарий, все думы которого надо полагать направлены только на то, как сохранить и преумножить богатства страны, решил, что МВД не располагает необходимыми возможностями и не сможет приобрести приборы определяющие наличие алкоголя. Недолго думая Жапаров предложил переложить все дополнительные траты на население. Наверное, дают о себе знать старые привычки, приобретенные в период работы министром финансов и вице-премьером в бакиевском правительстве.

Вернуть 70 тыйынов дополнительной оплаты за соединение при звонке с сотового или махом раза в два поднять тарифы на свет, депутат Жапаров не желает? После того как стали известны подробности коррупционного дела о нецелевом использовании 200-миллионой ссуды кантской МИС, удивляться уже нечему А вообще, на всякий случай стоит проверить, на зарегистрировали ли родственники Жапарова какую-нибудь фирмочку по продаже алкотестеров. Понятно ведь, что впихнуть это добро государству будет очень сложно, а вот если загрузить народ и вынудить его приобретать товар, тогда совсем другое дело.

Когда речь идет о законотворчестве, случает так, . что создатели документов закладывают в них свой коммерческий интерес. Со стороны все выглядит, так как будто депутат радеет за общество и за безопасность на дорогах. Однако, очень уж навязчив Жапаров со своей идеей обязать водителей приобретать алкотестеры самостоятельно. Эту норму он предлагает закрепить поправками вносимыми в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

"Сотрудники ГАИ сказали нам, что у них нет алкотестеров и если проект закона будет одобрен, то нужно еще предусмотреть закупку алкотестеров. Мы изучили опыт зарубежных стран и в некоторых из них есть норма – если ты хочешь водить машину, значит, ты с собой должен иметь алкотестеры. Сейчас мы готовим новый законопроект, который также касается безопасности на дорогах и туда мы намерены включить пункт, который также будет обязывать водителей возить с собой два алкотестера. Это будет обязательным, как и аптечка" - заявил Жапаров на засеании профильного комитета в парламенте.

Наивность парламентария сражает наповал. Он, наверное, не понимает, что любой прибор должен проходить проверку в органах стандартизации и метрологии. У тех же алкотестеров есть особые условия для хранения и эксплуатации, и если они будут постоянно болтаться в бардачке, то кто может гарантировать точность их показаний? На какой стандарт должны ориентироваться автолюбители? Таких приборов десятки, если не сотни разновидностей, и принцип действия у них может разный.

Все эти вопросы, на которые нет пока ответов, в очередной раз заставляют вернуться к теме коррупционных схем. Может быть, за нас все уже решили – где, по какой цене и у кого все водители будут обязаны приобретать алкотестеры?

Кстати, в остальном вносимые в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы изменения очень нужны Кыргызстану, для наведения порядка на дорогах. Поправки предусматривают ужесточение наказания за езду в пьяном виде и оставление места ДТП. Только эта инициатива уже не депутатов, а гражданских активистов которые были услышаны только после того как организовали серию акций протеста.