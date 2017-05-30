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Батыралиев о ДТП: Мы не можем всё время наращивать больничный потенциал

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360724_ba...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429052-ru.html

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30 мая 2017, 19:43       Комментарии

Мы не можем всё время наращивать больничный потенциал, необходимо, чтобы задумались все участники дорожного движения, - заявил министр здравоохранения Талантбек Батыралиев, комментируя недавнее ДТП со смертельным исходом.
"Медицинские работники обеспокоены ситуацией на дорогах Кыргызстана, приводящей к частым случаям смертей и инвалидизации людей, особенно детей. Гибель детей вследствие ДТП – не частная трагедия отдельно взятой семьи и не только возросшие показатели детской смертности, это – серьёзный сигнал для немедленных действий и объединения усилий для предотвращения подобных происшествий и улучшения качества оказания экстренной медицинской помощи гражданам. И даже понимая, что за статистикой стоят судьбы людей, мы не можем всё время наращивать больничный потенциал, необходимо, чтобы задумались все участники дорожного движения!", - сказал министр.
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По его словам, Кыргызстану необходимо подключиться к Конвенции ООН по дорожной безопасности и к таким международным программам, как инициативе ВОЗ "Здоровые города", который поддерживает стран-членов ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и травматизма, включая травматизм на дорогах.
Напомним, вчера, 29 мая, в Баткенской области произошло крупное ДТП, в котором погибли 2 человека и пострадали 7 человек. Трое из пострадавших дети, они находятся в отделении реанимации областной больницы.

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