Khovar: Китайская корпорация ССЕС заинтересована работать в Таджикистане

30 мая 2017, 20:00 Комментарии

Khovar: Председатель Торгово-промышленной палаты Таджикистана Шариф Саид 28 мая принял представителей Китайской национальной корпорации машинной промышленности и генеральных подрядов (ССЕС) — генерального менеджера ССЕС Фенгуинг Ванга и главного менеджера корпорации Гао Е. Об этом НИАТ "Ховар" сообщили в пресс-службе ТПП РТ.

В ходе конструктивных переговоров обсуждены вопросы таджикско-китайского торгово-экономического сотрудничества. Глава ТПП РТ отметил положительную динамику присутствия китайского бизнеса в Таджикистане. В настоящее время китайско-таджикские отношения активно развиваются и подняты на уровень стратегического партнерства.

По словам Фенгуинг Ванга, в качестве генерального подрядчика корпорация ССЕС предлагает клиентам во всем мире свои услуги в области городского инфраструктурного строительства, комплексного освоения сельского хозяйства, а также в сфере энергетики и экологии. Он, в частности, проинформировал, что корпорация ССЕС заинтересована в реализации совместных инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры высокогорного края.

"Мы хотим работать в Таджикистане в таких сферах, как гидроэнергетика, горнодобывающий сектор, промышленность, электросила, строительство дорог, тоннелей, мостов", — сказал генеральный менеджер ССЕС.

"Очевидно, что таджикский рынок с его благоприятным инвестиционным климатом становится все более привлекательным для китайских компаний", — заметил Председатель ТПП РТ, подтвердив заинтересованность Правительства Республики Таджикистан в расширении сотрудничества с корпорацией ССЕС.

Шариф Саид также проинформировал о проектах строительства ГЭС различных мощностей, использовании возобновляемых экологически чистых источников энергии, о том, что гидроэнергетические мощности позволяют производить в год до 530 млрд кВт/ч электроэнергии. Он обратил внимание на тот факт, что гидроэнергетические проекты Таджикистана имеют общерегиональное значение, и их реализация послужит интересам всего региона, выгода от получения дешевой электроэнергии делает привлекательными инвестиционные вложения в эту сферу. Особое внимание уделяется созданию новых производственных предприятий, промышленных объектов, внедрения в производство передовых технологий. Важным направлением также являются транспортно-коммуникационные проекты, имеющие региональное и международное значение. Имеются возможности привлечения инвестиций в горную добычу.

Глава ТПП РТ выразил надежду на то, что экономические связи Таджикистана с КНР в сфере товарооборота и взаимных инвестиций получат серьезный толчок. "Мы заинтересованы в расширении сотрудничества в банковской и финансовой сферах, развитии электронной торговли, научно-технических направлений, создании совместных предприятий, привлечении в таджикскую экономику новейших разработок промышленных технологий", — резюмировал Шариф Саид.

Стоит отметить, что ССЕС является дочерней компанией SINOMACH — китайской корпорации машиностроительной индустрии — крупнейшей центральной государственной корпорации в КНР.