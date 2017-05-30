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Khovar: Китайская корпорация ССЕС заинтересована работать в ТаджикистанеKhovar: Китайская корпорация ССЕС заинтересована работать в Таджикистане

Trend: Сотрудник посольства Франции разбился в горах под Ташкентом

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/trend-sot...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429050-ru.html

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30 мая 2017, 20:05       Комментарии

Trend: Cотрудник посольства Франции в Узбекистане пилот-парапланерист Франсис Делег разбился в минувшую субботу в горном массиве Чимган в 80 километрах от Ташкента. Об этом сообщил на своей странице в Facebook альпинист, парапланерист и инструктор горных видов спорта Георгий Требисовский.
"Сотрудник посольства Франции в Узбекистане Франсис Делег упал на скалы на горном массиве Чимган из-за складывания крыла его параплана", - сообщил Требисовский.
По его словам, дипломат погиб от падения на скалы: у его параплана произошло частичное складывание крыла, а высоты и времени для выравнивания или использования запасного парашюта не хватило.
На сайте французского посольства сообщается, что погибший - Франсис Делег - занимал должность регионального руководителя службы оперативной безопасности, также компетентного по Таджикистану и Туркменистану.
Персонал посольства выразил соболезнования его семье, близким, а также коллегам по предыдущей службе в посольствах и национальной полиции Франции.
Делег получил лицензию пилота во Франции, он летал в горах Чимгана два-три раза в месяц, отмечают узбекские парапланеристы.

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