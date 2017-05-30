Шестаков: Выдергивание отдельных комментариев из соцсетей это конспирология

30 мая 2017, 19:54 Комментарии

"Я считаю, что социальные сети можно сравнить с медийной помойкой, где часть пользователей надо проверить на психическую вменяемость и адекватность. Поэтому, делать вывод о том, что кто-то призывает к расправе, можно, если это носит системный характер и если есть заказчик у подобных комментариев и мнений. А если фактов нет – то это конспирология", - прокомментировал политолог Игорь Шестаков статью на "Фергане".

По его словам, можно поднимать тему на глобальный уровень, только если это явление носит системный характер.

"Это просто пишут отдельные личности в период весеннего обострения. Конечно делать из этого какой-то вывод, что это может перерасти в какие-то межнациональные конфликты, мне кажется это больше конспирология. Тема межнациональных отношений она достаточно деликатная и когда о ней пишешь надо максимально этичность применять с одной стороны и максимальную объективность с другой. Потому, что ее могут использовать различные силы для того, чтобы попытаться дестабилизировать ситуацию в стране", - пояснил политолог.

Он также не исключает наличие сил, желающих раскачать межнациональную ситуацию, которые могут быть представлены в социальных сетях.

"Но, тогда это должно носить системный характер, а не отдельная точка зрения, высказанная раз в месяц. Для того, чтобы делать глобальные выводы, для этого надо иметь соответствующие факты. А если фактов нету, то это просто конспирология", - подчеркнул И.Шестаков.

По словам политолога, среди друзей в социальных сетях он старается держать адекватных людей. "Я не стараюсь дружить в соцсетях с теми, кто ведет информационные войны и прочее. Для того, чтобы делать глобальные выводы надо иметь соответствующие факты, а если фактов нет и присутствуют какие-то отдельные комментарии пользователей, то это конспирология", - резюмировал он.