Доллар США: 68.0192 (+0.0688) 
Евро: 76.0727 (-0.1948) 
Золото: 40.60 $/гр (-0.07) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Khovar: Китайская корпорация ССЕС заинтересована работать в ТаджикистанеKhovar: Китайская корпорация ССЕС заинтересована работать в ТаджикистанеПринято совместное заявление по итогам международной конференции "Таза Коом"Принято совместное заявление по итогам международной конференции "Таза Коом"

Шестаков: Выдергивание отдельных комментариев из соцсетей это конспирология

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360726_sh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429049-ru.html

Похожие новости

По Кыргызстану в отдельных районах пройдут дожди — прогноз погоды на 31 мая

Почему "оголилась" улица Киевская в Бишкеке — комментарий мэрии

Кыргызстанскую продукцию не пустят в страны ЕАЭС? Комментарий кабмина

Премьер-министр и глава аппарата Президента создали свои странички в соцсетях

Сапар Исаков и Сооронбай Жээнбеков завели официальные страницы в соцсетях

30 мая 2017, 19:54       Комментарии

"Я считаю, что социальные сети можно сравнить с медийной помойкой, где часть пользователей надо проверить на психическую вменяемость и адекватность. Поэтому, делать вывод о том, что кто-то призывает к расправе, можно, если это носит системный характер и если есть заказчик у подобных комментариев и мнений. А если фактов нет – то это конспирология", - прокомментировал политолог Игорь Шестаков статью на "Фергане".
По его словам, можно поднимать тему на глобальный уровень, только если это явление носит системный характер.
"Это просто пишут отдельные личности в период весеннего обострения. Конечно делать из этого какой-то вывод, что это может перерасти в какие-то межнациональные конфликты, мне кажется это больше конспирология. Тема межнациональных отношений она достаточно деликатная и когда о ней пишешь надо максимально этичность применять с одной стороны и максимальную объективность с другой. Потому, что ее могут использовать различные силы для того, чтобы попытаться дестабилизировать ситуацию в стране", - пояснил политолог.
Он также не исключает наличие сил, желающих раскачать межнациональную ситуацию, которые могут быть представлены в социальных сетях.
"Но, тогда это должно носить системный характер, а не отдельная точка зрения, высказанная раз в месяц. Для того, чтобы делать глобальные выводы, для этого надо иметь соответствующие факты. А если фактов нету, то это просто конспирология", - подчеркнул И.Шестаков.
По словам политолога, среди друзей в социальных сетях он старается держать адекватных людей. "Я не стараюсь дружить в соцсетях с теми, кто ведет информационные войны и прочее. Для того, чтобы делать глобальные выводы надо иметь соответствующие факты, а если фактов нет и присутствуют какие-то отдельные комментарии пользователей, то это конспирология", - резюмировал он.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум