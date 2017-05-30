Принято совместное заявление по итогам международной конференции "Таза Коом"

30 мая 2017, 19:51 Комментарии

Бишкек, 30 мая /Кабар/. В Бишкеке состоялась международная конференция: "Таза Коом. Видение, глобальные тенденции и возможности для сотрудничества", по итогам которой принято совместное заявление. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

В рамках конференции была презентована Программа цифровой трансформации "Таза Коом".

В конференции приняли участие Премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков, Руководитель Аппарата Президента КР Сапар Исаков, региональный директор Всемирного Банка по Центральной Азии Лилиана Бурунчук, Президент Национального агентства по продвижению информационно-коммуникационных технологий Юн Чон-Лок (Республика Корея), генеральный директор GovTech Жаклин По (Сингапур), экс-директора DIGIT Деклан Дизи, директор Центра электронного правительства Молдовы Юрие Цуркану, руководитель Института развития информационного общества России Юрий Хохлов, а также представители ряда других международных организаций, дипломатических миссий и партнёров по развитию.

Участники международной конференции провели работу в параллельных сессиях по вопросам создания благоприятной регулятивной среды, построения инфраструктуры, развития человеческого потенциала, цифровых данных, цифрового правительства и умного города.

Общенациональная программа цифровой трансформации "Таза Коом" запускается с целью построения открытого и прозрачного государства, повышения качества жизни граждан, а также улучшения условий для бизнеса в КР. "Таза Коом" является ключевым компонентом Стратегии устойчивого развития страны-2040, стратегии, основанной на человеческом капитале и инновациях, в гармонии с окружающей средой.

Текст совместного заявления:

"Мы, участники международной конференции "Таза Коом" - Созидая цифровое будущее", констатируем, что в современных условиях цифровая трансформация является двигателем технологических перемен и условием конкурентоспособности не только для бизнеса, но и для государств.

Мы сознаем, что эти изменения в мире приводят к необходимости переосмысления и перестройки традиционных экономических и производственных процессов, создания новых цифровых взаимоотношений, радикальному повышению производительности, охвата и качества государственных и частных услуг, а также снижению бюрократических барьеров при предоставлении этих услуг.

Мы сознаем, что КР может сделать качественный скачок в своем развитии, избрав совершенно новые пути своего будущего – через инновации, знания и повсеместное применение информационно-коммуникационных и цифровых технологий.

Мы сознаем, что, находясь в центре Евразии, КР может выступить связующим транспортным и телекоммуникационным мостом региональных и глобальных маршрутов на благо собственного народа и народов других стран.

Мы констатируем, что для достижения поставленных целей необходимо осуществить амбициозную программу преобразования государственной, общественной и деловой среды в КР. Процесс трансформации планирует охватить ключевые социальные сферы (образование, здравоохранение и экология), экономические (энергетика, сельское хозяйство, промышленность и услуги) и политический сектор (предотвращение коррупции и честные выборы).

Мы констатируем, что Президентом КР А.Ш. Атамбаевым поставлена четкая цель – выйти на рубеж 2040 года сильным, самодостаточным и высокоразвитым государством. Для достижения этой цели необходимо сконсолидировать усилия, опыт и знания в проведении в Кыргызской Республике цифровой трансформации государства и предоставляемых им услуг - "Таза Коом".

Основные тезисы конференции

"Таза Коом" – это национальная программа цифровой трансформации, которая использует мощь и силу индустрии данных, технологий, цифровой инфраструктуры для улучшения жизни людей, создания новых экономических возможностей и более сильного общества, в центре которого стоит человек, его ценности и потенциал.

Миссия "Таза Коом" заключается в том, чтобы дать возможность каждому человеку и каждой организации в нашей стране добиваться большего, выступая катализатором трансформации бизнеса, а также развития технологий "умных" городов и регионов.

Программа цифровой трансформации "Таза Коом" станет одной из основных составляющих компонентов долгосрочной стратегии развития Кыргызской Республики на период до 2040 года, поскольку основывается на повсеместном использовании информационно-коммуникационных технологий.

Участники конференции:

- заявили о своей общей приверженности многостороннему сотрудничеству по реализации программы "Таза Коом" и стремлении построить чистое и честное общество в Кыргызской Республике с консолидацией усилий, опыта, знаний и использованием современных технологий;

- отметили, что данная международная конференция предоставляет надежную платформу участникам тщательно и целенаправленно обсудить наилучшие формы сотрудничества и определить вклад каждого участника для успешной реализации программы "Таза Коом";

- выразили готовность в принятии необходимых мер по переходу страны на новый путь экономического развития, нахождения и укрепления экономической ниши и интеграции в мировую "цифровую экономику", отвечающего современным глобальным трендам.

Резюме конференции

Для создания нового поколения кыргызстанцев, использующих все преимущества цифровых технологий, Кыргызской Республике требуются новые формы солидарности, партнерства и сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами, то есть органами государственного управления, бизнес сообществом, гражданским обществом и международными организациями.

В соответствии с целями и принципами глобального информационного общества и Целями устойчивого развития, участники Конференции призывают международные организации и бизнес сообщества оказать максимальную экспертную и финансовую поддержку для мобилизации усилий по реализации государственной программы Кыргызской Республики - "Таза Коом".