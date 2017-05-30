День 30 Мая: На смену барану с паспортом пришел водитель с алкотестерами

30 мая 2017, 19:22 Комментарии

Сегодня прошла международная конференция по проекту "Таза коом", который станет основополагающим фундаментом развития страны до 2040 года.

На конференции выступили премьер-министр Сооронбай Жээнбеков и глава Аппарата президента Сапар Исаков. Первый говорил глобально и в общем, второй говорил более детально и конкретно. Но оба призвали международное сообщество активнее давать деньги на проект. Пока, как подчеркнул Исаков, проект ведет работу на голом энтузиазме, "без зарплаты, сердцем двигают" проект.

Пока цели проекта звучат фантастически - в каждое село завести широкополосный доступ к интернету, то есть проложить опто-волоконную линию. По официальным данным, не больше 30% жителей страны пользуются интернетом вообще. Поэтому, в ситуации, когда еще относительно недавно бывший президент К.Бакиев советовал гражданам отапливаться кизяком, а престарелые учителя запрещают ученикам приносить в школу планшеты (инстинкт подсказывает, что их нужно бояться), планы проекта выглядят амбициозными.

По словам Исакова, три года назад China Telecom делал ТЭО по созданию физической инфраструктуры - тогда на это нужны были $360 млн. Сейчас, учитывая, что часть инфраструктуры появилась, по его оценкам, нужны $200-250 млн.

В целом, план "Таза коом" простой - обкатать конструкцию управления: исполком, состоящий из международных советников, вырабатывает решения, Совет принимает решения, а затем к предстоящим президентским выборам дать первый "success story" в виде получения справок в онлайн-режиме. Параллельно нужно искать деньги. Для этого создается трастовый фонд, чтобы тратить деньги доноров и партнеров по мировым стандартам, то есть прозрачно.

Но тут встает вопрос: как тратить эти деньги? Исаков высказался в категорической форме - проекты должны реализовывать крупные частные компании, а государство ни в коем случае не должно вмешиваться.

Тем временем, спонсор конференции, точнее региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии Лилия Бурунчук также предупредила о трудностях при реализации программы. Например, она обратила внимание на нецифровую среду, которая является важным в сопровождении программы - регулирование, институты, судебные органы. Наконец она сказала очевидную истину - без частных инвестиций и вливаний программа не будет успешной. Кстати, по мнению Исакова, основная среда уже есть - это свобода слова и информации...

Государственный комитет национальной безопасности собрал материалы, а генеральный прокурор Индира Джолдубаева возбудила уголовное дело в отношении депутатов "Бир Бола" Акылбека Жапарова и Игоря Чудинова.

Дело возбудили по статье 303 (коррупция), то есть депутатов могут взять под стражу и посадить в СИЗО ГКНБ. Суть преступления простая - будучи премьер-министром Игорь Чудинов своим распоряжением поручил Минфину выдать бюджетную ссуду в размере 200 млн сомов ОАО "Машиноиспытательная станция".

Но до подписания распоряжения гражданка Т.Шандецкая (теща И.Чудинова) успела приобрести 24% акций ОАО "Машиноиспытательная станция". В настоящее время, согласно материалам уголовного дела, фактическим владельцем 95% акций ОАО "Машиноиспытательная станция" являются лица, аффилированные с Акылбеком Жапаровым. Ссуду, конечно, не вернули. И все это продолжало происходить уже в наше время - Госфонд развития экономики дважды, в 2012 и 2015 годах, продлевал сроки погашения ссуды.

Чудинов и Жапаров были важными фигурами при режиме Бакиева. Последний 6 апреля 2010 года попал в плен к революционерам в Таласе и в качестве своего алиби умудрился сделать запись своего телефонного разговора с бывшим премьер-министром Данияром Усеновым. Потом Жапаров запомнился нажатием на красную кнопку для взрыва горы, после которого земля должна была уложиться так, чтобы превратиться в плотину Камбар-Атинской ГЭС-2, а также инициативой по выдаче персональных паспортов баранам (неудачно выразился о процессе идентификации домашних животных). При взрыве он обращался к Бакиеву не просто уважаемый, а великоуважаемый ("улуу урматтуу"). Кстати, после апреля 2010 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту взрыва - по данным следствия, стоимость была завышена на 347 млн сомов.

Одним словом, на всех государственных постах проявил себя очень предприимчивым и "творческим" человеком.

Чудинов, близкое к Максиму Бакиеву лицо, после апреля 2010 года отделался небольшим испугом, поскольку судебные дела закончились в его пользу.

Возможно, лежавшие на видном месте противоправные факты были задействованы только сейчас, поскольку власти не исключают вмешательства бакиевцев в предстоящие президентские выборы. Кому еще бывшему президенту доверять, как не другу семьи и человеку, который называл его великоуважаемым? С другой стороны, многим в Жогорку Кенеше не нравятся их инициативы, а их богатства могут стать искушением для рейдеров...

Сам Жапаров сегодня выступил с очередной "творческой" инициативой - обязать водителей возить с собой 2 алкотестера. С одной стороны, это напоминает его предложение обязать каждого барана стать владельцем паспорта. С другой стороны, тут также есть намеки на отличную бизнес-идею - завезти в страну очень много алкотестеров.

Однако Жапарову не хватило элементарного опыта, ведь он никогда не дул в завернутый технический талон. В нашей стране гаишник доверяет только своему родному носу - в потоке воздуха изо рта водителя вместе с миллионами бактерий и неприятных запахов нос сотрудника милиции безошибочно вылавливает молекулы денег.