ГУПМ: Глава главного управления патрульной милиции Э.Баев не был приглашен на заседание комитета ЖК

30 мая 2017, 19:20 Комментарии

На заседание комитета Жогорку Кенеша по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции начальник Главного управления патрульной милиции МВД Эркин Баев не был приглашен. Об этом сообщила пресс-служба ГУПМ, комментируя возмущение депутата отсутствием Э.Баева.

Ранее сообщалось, что в комитете Жогорку Кенеша по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции возмущены отсутствием начальника главного управления патрульной милиции МВД Э.Баева.

"Было бы хорошо, если бы мы хотя бы одним глазком увидели лицо вашего начальника. В следующий раз придет, и мы поднимем этот вопрос", - сказал М.Жеенчороев ("Республика - Ата-Журт"), обращаясь к заместитель начальника ГУПМ Ыманалы Саркулову.

В ответ Ы.Саркулов пообещал передать сообщение начальнику.