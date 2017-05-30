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ГУПМ: Глава главного управления патрульной милиции Э.Баев не был приглашен на заседание комитета ЖК

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429046-ru.html

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В ЖК возмущены отсутствием главы ГУПМ МВД Э.Баева на заседании

Комитет ЖК одобрил внесение изменений в Закон "О выборах"

30 мая 2017, 19:20       Комментарии

На заседание комитета Жогорку Кенеша по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции начальник Главного управления патрульной милиции МВД Эркин Баев не был приглашен. Об этом сообщила пресс-служба ГУПМ, комментируя возмущение депутата отсутствием Э.Баева.
Ранее сообщалось, что в комитете Жогорку Кенеша по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции возмущены отсутствием начальника главного управления патрульной милиции МВД Э.Баева.
"Было бы хорошо, если бы мы хотя бы одним глазком увидели лицо вашего начальника. В следующий раз придет, и мы поднимем этот вопрос", - сказал М.Жеенчороев ("Республика - Ата-Журт"), обращаясь к заместитель начальника ГУПМ Ыманалы Саркулову.
В ответ Ы.Саркулов пообещал передать сообщение начальнику.

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