"Важно биокультурное разнообразие в Кыргызстане" – М.Муравьева

30 мая 2017, 18:46 Комментарии

На Иссык-Куле состоялась серия мастер-классов по культурно-историческому наследию

В рамках проекта "Визуальное осмысление культурно-исторического городища Кан-Дѳбѳ" в селе Туура-Суу Иссык-Кульской области в школе №43 им. Тайлакова в мае были проведены серии мастер-классов. Целью организаторов было создание условий для осмысления местным сообществом важности сохранения природного и культурного наследия родного края.

Для школьников было проведено вводное занятие о биокультурном разнообразии, о его значении и важности сохранения и передачи из поколения в поколение, после чего школьники получили задание изобразить понимание биокультурного разнообразия.

Полигоном для рисования послужила школьная стена перед входом в здание. Школьники впервые столкнулись с такими видами искусства как стрит-арт и скульптура.

Участники мастер-классов изобразили природу, традиции, быт, достопримечательности и т.д.

Были сделаны такие скульптуры как богомол, стрекоза, жук-носорог, тайган, альчик и другие.

Созданные в рамках серии мастер-классов рисунки и скульптуры будут украшать школьный музей под открытым небом, открытие которого намечено на июнь.

В серии воркшопов приняли участие более 60 детей со 2-го по 11-ый классы школы им. Тайлакова и школы им. Боконбаево, которые заинтересованы в изучении и сохранений богатой культурной истории народа.

Менторами выступили: профессиональные и начинающие художники З. Эсенканов, Ш. Аманкулов, К. Рыскельдиев, С. Абышев и К. Сатаева - доцент, заведующий кафедрой "Дизайн архитектурной среды" КГУСТА.

В актовом зале школы была создана фреска, посвященная традиционному быту кочевников на живописных горных просторах. Фреска пронизана прозрачным воздухом, экологически чистая традиционная еда кочевников - словом, кардинальный переворот в сознании. Здесь время замерло на том уровне, когда человек нутром чувствовал природу, свою непосредственную связь с ней.

Подобные мероприятия вовлекают всех желающих в творческий процесс, создается межпоколенческие диалоги, обмен опытом и знаниями, кроме того местное сообщество чувствует свою причастность в развитии своего края.

В завершении мастер-классов некоторые участники поделились своими впечатлениями:

Карим Бактыбеков

Ученик 10 класса школы им. Тайлакова

Работа: Бүркүтчү

"Традиция охоты с хищной птицей имеет глубокие корни, уходящие в далекую древность. Кырыгзы охотились на лис, волков, зайцев с помощью мощной и свободолюбивой птицы – беркута. Чтобы приручить беркута, нужно мастерство, упорство и терпение. Такой охотник уважительно называется в народе "бүркүтчуү". В занятиях охоты есть много надежды и радости, много пламенных минут, полных смысла. Во время охоты человек полон чувства, приближающего его к состоянию поэтического озарения. Ведь в течение всего одной минуты можно испытать и ликование, и отчаяние. Я изобразил сцену охоты с беркутом, картина передает зрителю как, буквально, через несколько секунд беркут атакует одного из грозного зверя-волка. Мы проходили некоторые традиции кыргызов на уроках истории, мне запомнилась именно эта традиция, но у меня не было возможности визуально изобразить данную традицию в условиях стрит арта, я рад, что у меня появился такая возможность"

Сыймык Сталбеков

Ученик 10 класса школы им.Т айлакова

Работа: Бугу-эне. Белый пароход

"Я рад, что мне посчастливилось поработать с профессиональными художниками, которые научили меня правильно подбирать цветовую гамму, прорабатывать детали и тени. Я изобразил одну из красивейших легенд кыргызов Бугу-эне, которую использовал своем произведении "Белый пароход" Ч.Айтматов. Я изобразил данное произведение, потому что в нем звучит тревожный мотив о сокрушающей силе человека и беззащитной природе. Моя работа расположена на стене перед входом в школу и каждый ученик каждый день глядя на эту картину, будет помнить о важности сохранения биологического разнообразия, как в Кыргызстане, так и в мире в целом"

Гульзат Карыпбаева

Преподаватель по литературе школы им. Тайлакова

"Подобные воркшопы дают возможность вовлечения детей различных возрастов в творческий процесс, в изучение и продвижение культурной идентичности. В современном мире у детей больше материальные ценности в жизни, и никто не задумывается о сохранении наших традиций и передачи их следующему поколению. Сейчас детям дали задание изобразить культуру, традиции, природу Кыргызстана, в процессе работы у детей происходит осмысление богатой истории нашей страны, т.к. каждый ребенок сам вовлечен в процесс, а не просто выступает в качестве наблюдателя. Дети создают не просто рисунок, а композицию, они стараются прорисовывать каждую деталь.

Для нас для педагогов это новый опыт и метод изучения и закрепления школьного материала.

Хотелось выразить благодарность за доставленное удовольствие, полученное настроение и предоставленные навыки детям. Такие шедевры, написанные собственной рукой, останутся на долгую память.

Сейчас наша школа выглядит как настоящая галерея, где сами школьники и их родители могут прогуляться и получить эстетическое удовольствие"

Карыпбек Рыскельдиев

Художник-график и живописец, член СХ КР

"Научиться рисовать – это значит научиться мыслить", - сказал Леонардо да Винчи. Возможность соприкосновения с творчеством необходима всем, без исключения, чтобы просто жить с интересом и быть творческим человеком в любой профессии, чему я сейчас и обучаю своих учеников. Я рад, что появилась возможность поработать с детьми не только в студии, но и в условиях стрит-арта, а также внести свою лепту в оформление школьного музея.

Все рисунки детей являются не только средством наглядного представления, то как рисунок визуально выглядит, многое говорит о вашем отношении к теме, о том, насколько понятны вам ее отдельные аспекты, о вашем способе восприятия этой информации. Все дети нарисовали абсолютно разные рисунки, с построенной композицией и цветовой гаммой-это говорит о том, что каждый ребенок проникся темой биокультурного разнообразия и несомненно данный опыт надолго останется в памяти и послужит началом изменений на духовном уровне…"

"Визуальное осмысление культурно-исторического городища Кан-Дѳбѳ" является Проектом ОФ "Б’ArtContemporary" и поддержан ФондомКристенсена через Институт Стратегии Устойчивого Развития.

Руководитель проекта Муравьева Наталья.