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Предложения, озвученные на конференции по обсуждению проекта "Таза коом" будут обязательными к исполнению – С.Исаков

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/predlozhe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429044-ru.html

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30 мая 2017, 18:53       Комментарии

Бишкек, 30 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Предложения, озвученные в ходе международной конференции "Таза коом". Видение, глобальные тенденции и возможности для сотрудничества" будут обязательными к исполнению. Об этом по итогам международной конференции заявил руководитель аппарата Президента Сапар Исаков.
Он отметил, что сегодня руководителями секций были главы профильных министерств и ведомств - это ключевые люди, которые будут влиять на принятие политический решений
"Я хотел бы обратиться, чтобы итоги сегодняшней конференции были переделаны в планы мероприятий и внесены на ближайшее заседание совета "Таза коом". И эти решения будут обязательными к исполнению", - сказал он.
Также С.Исаков отметил, что порадовался, услышав итоги работ в секциях о том, что необходимо привлекать частный сектор.

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