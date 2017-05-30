Предложения, озвученные на конференции по обсуждению проекта "Таза коом" будут обязательными к исполнению – С.Исаков

30 мая 2017, 18:53 Комментарии

Бишкек, 30 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Предложения, озвученные в ходе международной конференции "Таза коом". Видение, глобальные тенденции и возможности для сотрудничества" будут обязательными к исполнению. Об этом по итогам международной конференции заявил руководитель аппарата Президента Сапар Исаков.

Он отметил, что сегодня руководителями секций были главы профильных министерств и ведомств - это ключевые люди, которые будут влиять на принятие политический решений

"Я хотел бы обратиться, чтобы итоги сегодняшней конференции были переделаны в планы мероприятий и внесены на ближайшее заседание совета "Таза коом". И эти решения будут обязательными к исполнению", - сказал он.

Также С.Исаков отметил, что порадовался, услышав итоги работ в секциях о том, что необходимо привлекать частный сектор.