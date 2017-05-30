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Китайская сторона готова поставить 50 современных аппаратов для гемодиализа в Бишкек

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kitaiskai...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429043-ru.html

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Бишкекчанин убил родного брата из-за неунаследованного дома родителей

30 мая 2017, 19:08       Комментарии

Бишкек, 30 мая /Кабар/. Председатель Горкенеша г. Бишкек Канатбек Музуралиев и лидер фракции "Онугуу-Прогрес" в БГК Таалайбек Сариев провели переговоры с известными китайскими медиками, профессарами Ши Вей и Ли Бо. На встрече китайскими специалистами было заявлено о готовности поставить в Бишкек 50 современных аппаратов для гемодиализа, что позволит продлить жизнь пациенту на многие года, а также о планах китайских инвесторов построить два медицинских центра в городах Бишкек и Ош.
По сообщению пресс-службы мэрии Бишкека, в ходе встречи стороны обсудили вопросы привлечения инвестиций в сектор здравоохранения столицы Кыргызстана. В том числе был рассмотрен вопрос строительства в городе современного медицинского центра по заболеванию почек.
По мнению председателя Бишкекского горкенеша: "это очень социально значимый проект, поскольку центр будет оснащен современным медицинским оборудованием, соответствующий самым высоким мировым стандартам и обеспечит доступность и качество оказания медицинской помощи больным с почечной недостаточностью"- сказал К. Музуралиев.

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