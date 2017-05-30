Проект Матрицы задач и показателей Целей устойчивого развития КР обсудили эксперты

30 мая 2017, 19:20 Комментарии

Бишкек, 30 мая /Кабар/. В отеле, расположенном пригороде Бишкека, на Круглом столе эксперты и представители государственных органов Кыргызстана обсудили проект Матрицы инвентаризации и адаптации показателей Целей устойчивого развития Кыргызской Республики и дальнейшие задачи. По сообщению пресс-службы Минэкономики КР, Круглый стол был организован при координации Минэкономики КР и Национального статкомитета КР и прошел с участием представителей министерств и ведомств, а также агентств системы ООН, причастынх к проекту Матрицы инвентаризации и адаптации задач и показателей Целей устойчивого развития (ЦУР).

Участники обсудили такие блоки вопросов, как 1) Уровень жизни; 2) Социальный блок; 3) Экономический блок; 4) Экологический блок; 5) Добросовестное управление и реализация.

Кроме этого участники стола обсудили предложения рабочих групп министерств и ведомств, которые провели подготовительную работу по определению целей и задач ЦУР, через призму национальных приоритетов и задач страны на долгосрочный период.

Отобранные задачи и индикаторы, в последующем, должны найти отражение в разрабатываемых национальных, отраслевых программных документах и стать ключевыми показателями по принятию решений, как на национальном, так и на секторальном уровнях.

Большинство задач имеют межведомственный характер. На круглом столе также удалось обсудить, какое министерство или ведомство должно занять лидирующую позицию в решении той или иной задачи.

В настоящее время готовится финальная версия проекта Матрицы инвентаризации и адаптации задач и показателей Целей устойчивого развития.