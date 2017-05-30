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Проект Матрицы задач и показателей Целей устойчивого развития КР обсудили эксперты

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/proekt-ma...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429042-ru.html

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Кыргызстан и Узбекистан обсудили вопросы делимитации и демаркации госграницы

30 мая 2017, 19:20       Комментарии

Бишкек, 30 мая /Кабар/. В отеле, расположенном пригороде Бишкека, на Круглом столе эксперты и представители государственных органов Кыргызстана обсудили проект Матрицы инвентаризации и адаптации показателей Целей устойчивого развития Кыргызской Республики и дальнейшие задачи. По сообщению пресс-службы Минэкономики КР, Круглый стол был организован при координации Минэкономики КР и Национального статкомитета КР и прошел с участием представителей министерств и ведомств, а также агентств системы ООН, причастынх к проекту Матрицы инвентаризации и адаптации задач и показателей Целей устойчивого развития (ЦУР).
Участники обсудили такие блоки вопросов, как 1) Уровень жизни; 2) Социальный блок; 3) Экономический блок; 4) Экологический блок; 5) Добросовестное управление и реализация.
Кроме этого участники стола обсудили предложения рабочих групп министерств и ведомств, которые провели подготовительную работу по определению целей и задач ЦУР, через призму национальных приоритетов и задач страны на долгосрочный период.
Отобранные задачи и индикаторы, в последующем, должны найти отражение в разрабатываемых национальных, отраслевых программных документах и стать ключевыми показателями по принятию решений, как на национальном, так и на секторальном уровнях.
Большинство задач имеют межведомственный характер. На круглом столе также удалось обсудить, какое министерство или ведомство должно занять лидирующую позицию в решении той или иной задачи.
В настоящее время готовится финальная версия проекта Матрицы инвентаризации и адаптации задач и показателей Целей устойчивого развития.

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