Ночью дожди — погода по Кыргызстану на 31 мая

30 мая 2017, 19:04 Комментарии

БИШКЕК, 30 мая - Sputnik. В среду, 31 мая, ночью на большей части республики ночью пройдут дожди, сообщает Кыргызгидромет.

В Чуйской области ночью в пределах 8-13 градусов тепла, днем +22...+27.

В Таласской области ночью от 7 до 12 градусов выше нуля, днем ожидается 21-26.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью +9...+15, днем термометры покажут от 24 до 29 градусов.

В Иссык-Кульской области ночью прогнозируется 6-11 градусов со знаком "плюс", днем +16...+21.

В Нарынской области в ночное время 3-8 градусов выше нуля, днем +16...+21.

В Оше временами дождь, гроза, днем осадки маловероятны. Ночная температура будет колебаться в пределах 10-12 градусов тепла, дневная составит от +25 до +27.

В Бишкеке без осадков. Ночью +9...+11, днем 25-27 градусов тепла.

В республике сохранится неустойчивая погода - временами дожди, грозы, местами осадки интенсивные. В отдельных районах возможно усиление западного ветра до 17-22 метров в секунду. Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб. Ожидается подъем уровня воды в реках, возможны размыв берегов и подтопление пойменных участков прилегающих территорий. В горных и предгорных районах селеопасно.