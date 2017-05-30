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В каких районах Бишкека и Чуйской области 31 мая отключат электричество

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-kaki...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429040-ru.html

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30 мая 2017, 18:45       Комментарии

31 мая в Бишкеке и Чуйской области возможны перебои в электроснабжении. Об этом сообщает ОАО "Северэлектро".
В Бишкеке с 9:00 до 18:00:
– жилмассив "Бакай-Ата" (северо-восточная часть), "Кок-Жар" (улицы Чар, Кулмурзаева, Арстанбап, Ой-Терскен, Сайма-Таш, Тон), село Орто-Сай (улицы Карбоз уулу, Асанбаева, Лесхозная, Балык Кумара), улицы Московская, №№53, 53/1, 78/1, Малдыбаева, Ахунбаева.
С 6:00 до 20:00:
– жилмассив "Дордой" (северная часть).
С 9:00 до 19:00:
– жилмассив "Красный строитель" (улицы Андижанская, Адырская), улицы Усенбаева, Орозбекова, Баялинова, Малиновая, Куренкеева, переулок Таллиннский.
С 9:00 до 17:00:
– 12-й микрорайон, №40, бульвар Эркиндик, №35, жилмассив "Ак-Орго" (улицы Саадак, квадрат, ограниченный улицами Б.Алыкулова, Ашар, Омуракунова, Лущихина).
С 9:00 до 12:00:
– улицы Логвиненко, Линейная, Токтогула.
В Чуйской области с 9:00 до 17:00:
– села Кайырма (улицы Ак-Тюбинская, Кайырминская), Ленинское (улицы Восточная, Виноградная, Алма-Атинская), Октябрьское (улицы Пушкина, Калинина, Гагарина, Куйбышева, 2-е отделение), Аламудун (улицы Некрасова, Суворова, Гагарина, Заводской тупик),Таш-Дебе (улицы М.Горького, Подгорная, Южная, Колхозная, Комсомольская, Советская, Кооперативная, Нарын, Ала-Тоо, Аптечная), Бир-Булак (улицы Первое Мая, Каракольская, Ай-Булакская, переулок Зеленый);
– село Новопокровка (район магазина "Норус", улицы Ленина, Мичурина, МТФ, Фрунзе, Крупской);
– села Сокулук (улицы Первомайская, Восточная, Калинина), Военно-Антоновка (улицы Фрунзе, Тупик, 1 Мая);
– село Александровка (улицы Масанчина, Татарская, Пионерская);
– город Кара-Балта ("Квартал Победы", №№7-9, улицы О.Кошелева, Мичурина, Чапаева, Луговая, Центральная, 8 Марта, Окружная, Тихая, Чуйская, Дорожная);
– село Чуй (улицы Новая, Шоссейная, Гагарина, Береговая, Советская).

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