В каких районах Бишкека и Чуйской области 31 мая отключат электричество

30 мая 2017, 18:45 Комментарии

31 мая в Бишкеке и Чуйской области возможны перебои в электроснабжении. Об этом сообщает ОАО "Северэлектро".

В Бишкеке с 9:00 до 18:00:

– жилмассив "Бакай-Ата" (северо-восточная часть), "Кок-Жар" (улицы Чар, Кулмурзаева, Арстанбап, Ой-Терскен, Сайма-Таш, Тон), село Орто-Сай (улицы Карбоз уулу, Асанбаева, Лесхозная, Балык Кумара), улицы Московская, №№53, 53/1, 78/1, Малдыбаева, Ахунбаева.

С 6:00 до 20:00:

– жилмассив "Дордой" (северная часть).

С 9:00 до 19:00:

– жилмассив "Красный строитель" (улицы Андижанская, Адырская), улицы Усенбаева, Орозбекова, Баялинова, Малиновая, Куренкеева, переулок Таллиннский.

С 9:00 до 17:00:

– 12-й микрорайон, №40, бульвар Эркиндик, №35, жилмассив "Ак-Орго" (улицы Саадак, квадрат, ограниченный улицами Б.Алыкулова, Ашар, Омуракунова, Лущихина).

С 9:00 до 12:00:

– улицы Логвиненко, Линейная, Токтогула.

В Чуйской области с 9:00 до 17:00:

– села Кайырма (улицы Ак-Тюбинская, Кайырминская), Ленинское (улицы Восточная, Виноградная, Алма-Атинская), Октябрьское (улицы Пушкина, Калинина, Гагарина, Куйбышева, 2-е отделение), Аламудун (улицы Некрасова, Суворова, Гагарина, Заводской тупик),Таш-Дебе (улицы М.Горького, Подгорная, Южная, Колхозная, Комсомольская, Советская, Кооперативная, Нарын, Ала-Тоо, Аптечная), Бир-Булак (улицы Первое Мая, Каракольская, Ай-Булакская, переулок Зеленый);

– село Новопокровка (район магазина "Норус", улицы Ленина, Мичурина, МТФ, Фрунзе, Крупской);

– села Сокулук (улицы Первомайская, Восточная, Калинина), Военно-Антоновка (улицы Фрунзе, Тупик, 1 Мая);

– село Александровка (улицы Масанчина, Татарская, Пионерская);

– город Кара-Балта ("Квартал Победы", №№7-9, улицы О.Кошелева, Мичурина, Чапаева, Луговая, Центральная, 8 Марта, Окружная, Тихая, Чуйская, Дорожная);

– село Чуй (улицы Новая, Шоссейная, Гагарина, Береговая, Советская).