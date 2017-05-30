Гражданин Узбекистана ввез в Кыргызстан незадекларированный товар

30 мая 2017, 18:57 Комментарии

На место предварительных таможенных процедур и таможенного оформления "Кызыл-Кия а/д" из Узбекистан прибыла автомашина марки "Вольво FH42Т" с прицепом и с государственными номерными знаками РУз, под управлением гражданина это страны К.С., сообщает пресс-служба ГТС.

В результате досмотра установлено, что согласно ГТД РУз, инвойса, и упаковочного листа, в грузовом отсеке вышеуказанной автомашины должны были находиться товары в количестве 37 наименований общим количеством мест 192, общим весом брутто 10 005,18 кг.

"Однако в результате досмотра установлено, что кроме товаров заявленных и указанных в товаросопроводительных документах, в полуприцепе автомашины находились товары, неуказанные в декларации. Исходя из вышеуказанных обстоятельств, установлено, что количество товаров пижамы мужские, туфли мужские, веревки из хлопчатобумажной пряжи было заявлено недостоверно. При этом товары: штаны, тапочки мужские, веревки круглой формы и веревки ленточные, самовары, тяпки не были задекларированы. По данному факту возбуждено уголовное дело, возмещен ущерб на сумму 482 тыс. 093 сомов", – говорится в сообщении.