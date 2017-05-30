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В каких районах Бишкека и Чуйской области 31 мая отключат электричествоВ каких районах Бишкека и Чуйской области 31 мая отключат электричество

Гражданин Узбекистана ввез в Кыргызстан незадекларированный товар

Источник:
http://knews.kg/2017/05/grazhd...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429039-ru.html

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30 мая 2017, 18:57       Комментарии

На место предварительных таможенных процедур и таможенного оформления "Кызыл-Кия а/д" из Узбекистан прибыла автомашина марки "Вольво FH42Т" с прицепом и с государственными номерными знаками РУз, под управлением гражданина это страны К.С., сообщает пресс-служба ГТС.
В результате досмотра установлено, что согласно ГТД РУз, инвойса, и упаковочного листа, в грузовом отсеке вышеуказанной автомашины должны были находиться товары в количестве 37 наименований общим количеством мест 192, общим весом брутто 10 005,18 кг.
"Однако в результате досмотра установлено, что кроме товаров заявленных и указанных в товаросопроводительных документах, в полуприцепе автомашины находились товары, неуказанные в декларации. Исходя из вышеуказанных обстоятельств, установлено, что количество товаров пижамы мужские, туфли мужские, веревки из хлопчатобумажной пряжи было заявлено недостоверно. При этом товары: штаны, тапочки мужские, веревки круглой формы и веревки ленточные, самовары, тяпки не были задекларированы. По данному факту возбуждено уголовное дело, возмещен ущерб на сумму 482 тыс. 093 сомов", – говорится в сообщении.

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