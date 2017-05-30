Кыргызстан и Узбекистан обсудили вопросы делимитации и демаркации госграницы

30 мая 2017, 18:31 Комментарии

Ташкент, 30 мая /Толонбай Курбанов – Кабар/. Рабочие группы Правительственных делегаций Кыргызстана и Узбекистана по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-узбекской Государственной границы провели очередную встречу.

Как сообщает сегодня пресс-служба МИД Узбекистана, встреча прошла в Джалал-Абаде с 21 по 26 мая 2017 года.

Стороны провели камеральные работы по участкам кыргызско-узбекской границы, а также совместные топографо-землеустроительные работы на участке кыргызско-узбекской государственной границы в пределах Андижанской области Узбекистана по смежеству с Ошской областью Кыргызстана.

Рабочие группы также обсудили вопросы подготовки проекта промежуточного Договора по делимитации кыргызско-узбекской границы.

По итогам переговоров подписан Протокол. Встреча прошла на конструктивной основе и в дружественной атмосфере, говорится в сообщении.