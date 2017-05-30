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Кыргызстан и Узбекистан обсудили вопросы делимитации и демаркации госграницы

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429038-ru.html

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30 мая 2017, 18:31       Комментарии

Ташкент, 30 мая /Толонбай Курбанов – Кабар/. Рабочие группы Правительственных делегаций Кыргызстана и Узбекистана по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-узбекской Государственной границы провели очередную встречу.
Как сообщает сегодня пресс-служба МИД Узбекистана, встреча прошла в Джалал-Абаде с 21 по 26 мая 2017 года.
Стороны провели камеральные работы по участкам кыргызско-узбекской границы, а также совместные топографо-землеустроительные работы на участке кыргызско-узбекской государственной границы в пределах Андижанской области Узбекистана по смежеству с Ошской областью Кыргызстана.
Рабочие группы также обсудили вопросы подготовки проекта промежуточного Договора по делимитации кыргызско-узбекской границы.
По итогам переговоров подписан Протокол. Встреча прошла на конструктивной основе и в дружественной атмосфере, говорится в сообщении.

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