Итоги программ и дальнейшие планируемые проекты ПРООН обсудили в Оше

30 мая 2017, 18:32 Комментарии

Бишкек, 30 мая /Кабар/. Первый вице-мэр г. Ош Замирбек Аскаров обсудил с Постоянным координатором системы ООН, Постоянным представителем ПРООН в Кыргызской Республике Александром Аванесовым итоги Программ ПРООН. Стороны в ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов. По сообщению Службы по связям с общественностью мэрии Оша, в приветственной речи З. Аскаров выразил благодарность ООН за те программы, которые реализуются и приносят пользу жителям города.

"ПРООН реализовала много проектов, в том числе и в городе Ош. Мы и в дальнейшем будем тесно сотрудничать с Вами. Вы наши самые близкие друзья", - отметил З.Аскаров.

Он также отметил ряд социально-значимых проектов, реализованных в городе Ош при содействии ПРООН.

"Мы тесно сотрудничаем с ПРООН, высоко ценим то, что вы делаете для нашего города, его развития и благоустройства. До этого в Оше было реализовано много проектов. К примеру, в 2016 году в мэрии г. Ош была открыта общественная приемная по обслуживанию горожан, оборудована необходимой техникой для проведения видеоконференций приемная Министерства социального развития. Прошла полная реконструкция парка "Жениш", установлены лайтбоксы в парке "Ататурк", проводится ежегодный фестиваль "Сулайман-Тоо – символ мира и согласия", реализован проект по строительству спортивной площадки в школе "Светоч", а также построены другие спортивные площадки, реализованы проекты в сфере озеленения и благоустройства территории", - отметил З.Аскаров.

По словам А.Аванесова, ПРООН совместно с муниципалитетами КР реализует программы стратегического развития, а также ведет постоянную работу по межэтническому взаимодействию, толерантности и дружбе.