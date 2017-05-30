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Итоги программ и дальнейшие планируемые проекты ПРООН обсудили в Оше

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/itogi-pro...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429037-ru.html

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30 мая 2017, 18:32       Комментарии

Бишкек, 30 мая /Кабар/. Первый вице-мэр г. Ош Замирбек Аскаров обсудил с Постоянным координатором системы ООН, Постоянным представителем ПРООН в Кыргызской Республике Александром Аванесовым итоги Программ ПРООН. Стороны в ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов. По сообщению Службы по связям с общественностью мэрии Оша, в приветственной речи З. Аскаров выразил благодарность ООН за те программы, которые реализуются и приносят пользу жителям города.
"ПРООН реализовала много проектов, в том числе и в городе Ош. Мы и в дальнейшем будем тесно сотрудничать с Вами. Вы наши самые близкие друзья", - отметил З.Аскаров.
Он также отметил ряд социально-значимых проектов, реализованных в городе Ош при содействии ПРООН.
"Мы тесно сотрудничаем с ПРООН, высоко ценим то, что вы делаете для нашего города, его развития и благоустройства. До этого в Оше было реализовано много проектов. К примеру, в 2016 году в мэрии г. Ош была открыта общественная приемная по обслуживанию горожан, оборудована необходимой техникой для проведения видеоконференций приемная Министерства социального развития. Прошла полная реконструкция парка "Жениш", установлены лайтбоксы в парке "Ататурк", проводится ежегодный фестиваль "Сулайман-Тоо – символ мира и согласия", реализован проект по строительству спортивной площадки в школе "Светоч", а также построены другие спортивные площадки, реализованы проекты в сфере озеленения и благоустройства территории", - отметил З.Аскаров.
По словам А.Аванесова, ПРООН совместно с муниципалитетами КР реализует программы стратегического развития, а также ведет постоянную работу по межэтническому взаимодействию, толерантности и дружбе.

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