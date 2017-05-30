На счет МЧС поступило более 24 млн сомов в помощь пострадавшим от стихийных бедствий

30 мая 2017, 18:42 Комментарии

Бишкек, 30 мая /Кабар/. На счет МЧС КР поступают денежные средства для пострадавшего населения от стихийных бедствий в Узгенском и Чон-Алайском районах Ошской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

По состоянию на 17:00 часов 30 мая, на счет МЧС КР поступило:

- для пострадавшего от землетрясения населения в Чон-Алайском районе - 11 млн 610 тыс 193 сомов.

- для пострадавших от оползня в селе Аюу а/а Зергер Узгенского района - 11 млн 182 мин 290 сомов.

- для пострадавших от оползня в а/а Жалпак-Таш Узгенского района - 2 млн 193 тыс 213 сомов.