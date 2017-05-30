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Начался прием документов на конкурс по присуждению Президентских стипендий студентам

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/nachal...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429032-ru.html

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30 мая 2017, 18:29       Комментарии

Комиссия по вопросам образования при президенте объявляет о приеме документов на конкурс по присуждению Президентских стипендий для студентов государственных вузов, особо отличившихся в учебной, научно-творческой и общественно-значимой деятельности по итогам 2016-2017 учебного года, сообщает пресс-служба главы государства.
В конкурсе могут принять участие студенты государственных вузов очного обучения, обучающиеся на 3 курсе по программе бакалавриата, на 4 курсе по программе 5 и более лет обучения, имеющие хорошую и отличную успеваемость, оригинальные разработки, активно занимающиеся исследовательской деятельностью, а также участники конференций, победители конкурсов и олимпиад.
При равных условиях преимущество при присуждении Президентской стипендии имеют дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды детства.
Пакет документов должен содержать:
<li>сопроводительное письмо ректора вуза;</li> <li>информацию о количестве студентов очного обучения в разрезе факультетов;</li> <li>эссе претендента о себе;</li> <li>резюме претендента;</li> <li>документы, подтверждающие достижения, особые отличия в учебной, научной и общественной деятельности претендента.</li> Документы принимаются до 10 июня текущего года по адресу: Бишкек, проспект Чуй, 205, кабинет 636, с пометкой на конверте "Конкурс, каб. 636".

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