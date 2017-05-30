Жээнбеков ознакомился с новой технологией укладки асфальта

30 мая 2017, 17:48 Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сегодня, 30 мая, ознакомился с технологией укладки полимер-щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси на одной из улиц в г. Бишкек.

Данную технологию продемонстрировали на участке улицы Гагарина (жилой массив Ак-Ордо).

Министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов сообщил, что технология укладки полимер-щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси принята как национальный стандарт в Германии с 1984 года. С того времени данный вид асфальта широко применяется во многих странах.

"С использованием этой технологии повышается прочность и устойчивость покрытий к растрескиванию, вызванному низкими температурами и нагрузками, уменьшаются деформации, вызванные тяжелыми нагрузками. В дальнейшем мы планируем применять эту технологию на всех дорогах страны", - подчеркнул Калилов.

Он добавил, что полимер-щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь также способствует предотвращению размягчения покрытия при высоких температурах, что является особо актуальным в условиях жаркого климата Кыргызстана. Стоимость данной технологии превышает стоимость применяемой в настоящее время технологии в республике до 10%.

Технология укладки полимер-щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси существенно позволит улучшить прочность дорог на 1,5 раза и увеличить срок их эксплуатации на 1,6 раза.

Премьер-министр еще раз отметил, что состоянию дорог, их ремонту и строительству уделяется большое внимание. Но, к сожалению, многие дороги, в том числе и новые, в силу некачественных строительных работ, начинают преждевременно разрушаться.

"Учитывая, что из республиканского бюджета выделяется достаточно финансовых средств, а также привлекаются немалые средства доноров на реконструкцию и строительство дорог, Министерству транспорта и дорог необходимо усилить меры по соблюдению и контролю качества строительных работ", - подчеркнул Жээнбеков.

В этой связи Министерству транспорта и дорог поручено внедрить применение данной технологии, в случае необходимости внести соответствующие изменения в нормативно-правовую базу, регулирующую данную деятельность.

"В современных условиях необходим поиск новых технологий для повышения надежности и долговечности дорог, дорожных сооружений с целью предупреждения образования трещин и преждевременное их разрушение", - отметил глава правительства.

Напомним, что 29 и 30 мая в Бишкеке прошла международная научно-практическая конференция: "Внедрение новых технологий на дорогах Кыргызстана" с участием представителей Межправительственного Совета дорожников стран участниц СНГ, Технического комитета Европейской Ассоциации асфальта Thomas Falvo (Германия), Компании ТОО "ЮнидАс Групп" из Казахстана и других. Демонстрация технологии укладки полимер-щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси стало одним из практических мероприятий в рамках данной конференции.