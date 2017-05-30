Депутаты комитета одобрили законопроект о полномочиях Генпрокуратуры

30 мая 2017, 17:53 Комментарии

Сегодня, 30 мая, комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша рассмотрел во втором чтении поправки в закон об отдельных полномочиях прокуратуры, установленных Конституцией Кыргызской Республики.

Обсуждение законопроекта вызвало много критики со стороны депутатов комитета. В частности Мыктыбек Абдылдаев ("Бир Бол") отметил, что не нужно все смешивать, так как по конституции есть отдельные законы о президенте, депутатах и правительстве.

"Тут все смешано, если кто-то инициирует этот закон, пусть сам придет и объяснит, в чем дело. Давайте вернем на второе чтение и еще раз, не спеша, рассмотрим, пусть туда войдет и глава коалиции большинства, зачем нам торопиться", - заметил депутат.

В свою очередь парламентарий Исхак Масалиев ("Онугуу-Прогресс") отметил, что по одной подписи генпрокурора депутатов ловят и сажают, однако против нее никто не может возбудить уголовное дело.

"Проект закона предлагает возбуждение уголовного дела на генерального прокурора только после его ухода с должности. Мы приравняли генпрокурора к президенту", - заметил он.

В свою очередь Абдылдаев отметил, что после своего ухода с поста генеральный прокурор становится обычным гражданином, и дело на него может возбудить любой прокурор.

Депутат Кенжебек Бокоев ("Республика - Ата-Журт") также поинтересовался, если вдруг генпрокурор подозревается в совершении преступления, как поступить в этом случае, или ждать, пока он не уйдет с должности?

Позже депутат Масалиев добавил, что у этого законопроекта есть и положительные стороны, так как должен быть надзор за органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность. "Эти органы сейчас никто не контролирует, мало ли что будет завтра, если против них что-нибудь скажешь", - сказал нардеп.

Однако, по мнению Абдылдаева, у каждого министерства и ведомства свои нормативы, внутренние порядки и все это обобщать будет неправильно. Помимо экономических преступлений, есть и терроризм, экстремизм, убийства и надзор за органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность в корне неправильно.

С коллегой согласен также депутат Алмамбет Шыкмаматов, который отметил, что осуществлять прокурорский надзор за деталями оперативно-разыскной деятельности (ОРД) это излишне. Так как в основном ОРД направлено в основном на секретные операции, внедрение агентов, прослушивание и другие спецоперации для раскрытия тяжких преступлений, таких как бандитизм, терроризм и экстремизм. Для своевременного раскрытия данных преступлений должна быть деятельность ОРД засекреченной: если каждый районный прокурор будет надзирать секреты ОРД, то нет гарантии, что произойдет утечка и раскрываемость опасных для общества преступлений может сойдет на нет. Также он добавил, что этот законопроект в целом нужный, но немного с опозданием, так как нужно было его инициировать вместе с изменениями в Конституцию. "Конституцию приняли и появился вакуум, нерегулируемые отношения появились и поэтому с опозданием идет этот закон", - заключил он.

После долгого обсуждения комитет решил одобрить законопроект во втором чтении. Отметим, согласно законопроекту Генеральная прокуратура будет уполномочена правами наздора помимо органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, а также исполнительной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами.