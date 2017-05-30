В Копенгагене вандалы осквернили знаменитую статую Русалочки

30 мая 2017, 17:56 Комментарии

В центре Копенгагена неизвестные облили краской статую Русалочки, которая является достопримечательностью города.

Об этом, как пишет RT, сообщила полиция Копенгагена.

"Русалочка осквернена (облита красной краской). Мы занимаемся этим", - рассказали правоохранители в Twitter.

По данным Politiken, статую могли осквернить защитники животных, которые выступают против забоя чёрных дельфинов в районе Фарерских островов.

Сообщается, что на асфальте около статуи появилась надпись "Дания, защити китов на Фарерских островах".