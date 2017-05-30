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В Копенгагене вандалы осквернили знаменитую статую Русалочки

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360721_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429029-ru.html

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30 мая 2017, 17:56       Комментарии

В центре Копенгагена неизвестные облили краской статую Русалочки, которая является достопримечательностью города.
Об этом, как пишет RT, сообщила полиция Копенгагена.
"Русалочка осквернена (облита красной краской). Мы занимаемся этим", - рассказали правоохранители в Twitter.
По данным Politiken, статую могли осквернить защитники животных, которые выступают против забоя чёрных дельфинов в районе Фарерских островов.
Сообщается, что на асфальте около статуи появилась надпись "Дания, защити китов на Фарерских островах".

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