В Копенгагене вандалы осквернили знаменитую статую Русалочки

30 мая 2017, 17:56 Комментарии
В центре Копенгагена неизвестные облили краской статую Русалочки, которая является достопримечательностью города.
Об этом, как пишет RT, сообщила полиция Копенгагена.
"Русалочка осквернена (облита красной краской). Мы занимаемся этим", - рассказали правоохранители в Twitter.
По данным Politiken, статую могли осквернить защитники животных, которые выступают против забоя чёрных дельфинов в районе Фарерских островов.
Сообщается, что на асфальте около статуи появилась надпись "Дания, защити китов на Фарерских островах".