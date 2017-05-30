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В Кыргызстане могут обязать водителей возить с собой алкотестеры

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360720_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429028-ru.html

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30 мая 2017, 17:58       Комментарии

Если будет принята новая норма, водители будут обязаны возить с собой алкотестеры. Об этом сегодня, 30 мая, сообщил депутат Акылбек Жапаров ("Бир Бол") на заседании комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша.
По его словам, водителей обяжут возить в аптечке по два алкотестера. "Мы изучили опыт зарубежных стран и в некоторых из них есть норма – если ты хочешь водить машину, значит, ты с собой должен иметь алкотестеры. Тогда водители могут сами доказать свою правоту и эта норма будет введена осенью", - сказал Жапаров.
Отметим, сегодня комитет рассмотрел поправки в закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики. Суть поправок - ужесточение наказания за вождение в нетрезвом виде, также норма касается тех, кто сбегает с места ДТП, оставив пострадавшего.

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