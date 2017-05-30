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Kazinform: Повысить защищённость e-Gov планируют в Казахстане

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kazinfor-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429025-ru.html

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30 мая 2017, 18:10       Комментарии

Kazinform: С введением нового законодательства в сфере коммуникаций и информации планируется повысить уровень защищенности объектов информатизации Электронного правительства, передает корреспондент МИА "Казинформ".
Как отметил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев на заседании Правительства РК, в рамках законопроекта также предлагается усовершенствовать процедуры разрешения споров на опровержение гражданами информации, опубликованной в СМИ, и установить перечень оснований, при которых СМИ может использовать изображение лица без согласия.
Вместе с тем предполагается расширить применение субтитров и сурдоперевода, использовать адаптированный для детей интернет-контент в школах, ограничить использование изображений и персональных данных ребёнка, пострадавшего в результате противоправных действий, без согласия самого ребёнка или его законных представителей.
В ходе разработки проекта закона, по словам министра, 70% высказанных замечаний были учтены и внесены. "Также были приняты во внимание все замечания, поступившие из канцелярии Премьер-Министра. В целом вносятся изменения в четыре кодекса и 12 законопроектов около 250 изменений и дополнений", - проинформировал Д.Абаев.

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