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Жумаканов: Эпизоотическая ситуация в КР стабильная, препятствий для торговли в ЕАЭС нет

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/zhumakano...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429024-ru.html

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Глава Нацбанка: Ситуация на внутреннем валютном рынке стабильная

30 мая 2017, 18:02       Комментарии

Бишкек, 30 мая /Кабар/. Эпизоотическая ситуация в Кыргызстане стабильная, никаких препятствий для международной торговли нет, заявил глава Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калысбек Жумаканов на пресс-конференции в Бишкеке.
По его словам, в Реестр Евразийского экономического союза включены 28 кыргызских предприятий, занимающихся экспортом мясомолочных продуктов, меда и рыбы. Эти предприятия могут свободно экспортировать свою продукцию в страны ЕАЭС.
Жумаканов добавил, что отдельное внимание уделяется торговле со странами, не входящими в ЕАЭС.
"В ближайшее время между Кыргызстаном и Китаем будет подписано соглашение о поставках продукции кыргызских птицефабрик на рынок Китая", — сообщил Жумаканов.
Кыргызстан стал членом ЕАЭС 12 августа 2015 года. После этого на кыргызско-казахстанской границе должны были отменить санитарный, фитосанитарный и ветеринарный контроль. Казахстан перенес решение по ветеринарному контролю, указав на сложную эпизоотическую ситуацию в Кыргызстане
Позже в кыргызском правительстве сообщали, что все кроме Казахстана страны Евразийского экономического союза согласились снять ветеринарный контроль на кыргызско-казахстанской границе.

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