Жумаканов: Эпизоотическая ситуация в КР стабильная, препятствий для торговли в ЕАЭС нет

30 мая 2017, 18:02 Комментарии

Бишкек, 30 мая /Кабар/. Эпизоотическая ситуация в Кыргызстане стабильная, никаких препятствий для международной торговли нет, заявил глава Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калысбек Жумаканов на пресс-конференции в Бишкеке.

По его словам, в Реестр Евразийского экономического союза включены 28 кыргызских предприятий, занимающихся экспортом мясомолочных продуктов, меда и рыбы. Эти предприятия могут свободно экспортировать свою продукцию в страны ЕАЭС.

Жумаканов добавил, что отдельное внимание уделяется торговле со странами, не входящими в ЕАЭС.

"В ближайшее время между Кыргызстаном и Китаем будет подписано соглашение о поставках продукции кыргызских птицефабрик на рынок Китая", — сообщил Жумаканов.

Кыргызстан стал членом ЕАЭС 12 августа 2015 года. После этого на кыргызско-казахстанской границе должны были отменить санитарный, фитосанитарный и ветеринарный контроль. Казахстан перенес решение по ветеринарному контролю, указав на сложную эпизоотическую ситуацию в Кыргызстане

Позже в кыргызском правительстве сообщали, что все кроме Казахстана страны Евразийского экономического союза согласились снять ветеринарный контроль на кыргызско-казахстанской границе.