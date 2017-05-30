30 мая 2017, 18:08 Комментарии

Бишкек, 30 мая /Кабар/. Определены победители II Международного фестиваля театров кукол "Так-теке", который прошел в Кыргызстане 26-28 мая. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры КР.

В мероприятии принимали участие как отечественные, так и зарубежные театры кукол.

В частности на сцене Кыргызского государственного театра кукол им. М.Жангазиева с представлениями выступили кукольные театры Казахстана, России и Узбекистана.

Единогласным решением жюри номинации и денежные вознаграждения были распределены следующим образом:

- За лучшую режиссуру – Адылов Кубаныч, спектакль "Каштанка" по повести А.Чехова, Государственного театра кукол Казахстана (г.Алматы) – 15 тыс сомов;

- За лучшую актёрскую работу – Игнатенко Анастасия (роль Машеньки в спектакле "Машенька и Медведь", Московского областного театра кукол (Российская Федерация) – 15 тыс сомов;

- За умелое воплощение традиционных ремёсел кочевых народов– спектакль "Сказки бабушки Айжан", Мангистауского областного театра кукол Казахстана (г.Актау) – 30 тыс сомов;

- За своеобразное прочтение классики, через куклу – спектакль "Каштанка" по повести А.Чехова, Государственного театра кукол Казахстана (г.Алматы) – 30 тыс сомов;

- За яркое воплощение национального праздника и приз зрительских симпатий – спектакль "Бахорой и Навруз", Государственного театра кукол Узбекстана (г.Ташкент) – 30 тыс сомов;

- За сохранение и бережное отношение традиций театра кукол, спектакль "Машенька и Медведь", Московского областного театра кукол (Российская Федерация) – 40 тыс сомов;

- За гармоничный синтез куклы и живого плана – спектакль "Благодарный журавль", Кыргызского государственного театра кукол имени М. Жангазиева (Кыргызстан) – 40 тыс сомов.