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Проблема при создании цифрового правительства – отсутствие кадров и финансов – Н.Ахметова

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/problema-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429022-ru.html

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Проблем хочешь?! — инцидент на парковке у ЦУМа

30 мая 2017, 18:15       Комментарии

Бишкек, 30 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. При внедрении цифрового правительства существует ряд проблем в частности отсутствие квалифицированных кадров и финансов. Об этом на международной конференции по обсуждению проекта "Таза коом" заявила советник премьер-министра КР Нурсулуу Ахметова.
По ее словам, электронное правительство обеспечит межведомственное взаимодействие. Гражданину или бизнесмену не придется бегать за справками из одного ведомства в другое. Также государство обладает большим количеством данных, которые в рамках проекта будут оцифрованы.
"Сейчас сталкиваемся с такой проблемой, когда данные одного ведомства не совпадают с информацией другого. Есть различие в данных государства и гражданского сектора. Что же касается госуслуг, то здесь нужно создавать ГЧП", - отметила она.

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