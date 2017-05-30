Проблема при создании цифрового правительства – отсутствие кадров и финансов – Н.Ахметова

30 мая 2017, 18:15 Комментарии

Бишкек, 30 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. При внедрении цифрового правительства существует ряд проблем в частности отсутствие квалифицированных кадров и финансов. Об этом на международной конференции по обсуждению проекта "Таза коом" заявила советник премьер-министра КР Нурсулуу Ахметова.

По ее словам, электронное правительство обеспечит межведомственное взаимодействие. Гражданину или бизнесмену не придется бегать за справками из одного ведомства в другое. Также государство обладает большим количеством данных, которые в рамках проекта будут оцифрованы.

"Сейчас сталкиваемся с такой проблемой, когда данные одного ведомства не совпадают с информацией другого. Есть различие в данных государства и гражданского сектора. Что же касается госуслуг, то здесь нужно создавать ГЧП", - отметила она.