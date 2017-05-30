Доллар США: 68.0192 (+0.0688) 
Евро: 76.0727 (-0.1948) 
Золото: 40.60 $/гр (-0.07) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Депутаты комитета одобрили законопроект о полномочиях ГенпрокуратурыДепутаты комитета одобрили законопроект о полномочиях ГенпрокуратурыЖээнбеков ознакомился с новой технологией укладки асфальтаЖээнбеков ознакомился с новой технологией укладки асфальта

На спецсчет МЧС в помощь пострадавшим от ЧС на юге Кыргызстана поступило почти 25 млн сомов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/na-spe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429021-ru.html

Похожие новости

Гражданин Узбекистана ввез в Кыргызстан незадекларированный товар

На счет МЧС поступило более 24 млн сомов в помощь пострадавшим от стихийных бедствий

Кыргызстан и Узбекистан обсудили вопросы делимитации и демаркации госграницы

В Кыргызстане могут обязать водителей возить с собой алкотестеры

Экспорт в сельскохозяйственном секторе Кыргызстана увеличился на 129%

30 мая 2017, 17:52       Комментарии

На счет МЧС КР поступают денежные средства для пострадавшего населения от стихийных бедствий в Узгенском и Чон-Алайском  районах Ошской области.
По данным ведомства, на счет для пострадавшего населения в Чон-Алайском районеот землетрясения поступило 11 млн 610 тыс. 193 сомов.
На счет для пострадавших от оползня в селе Аюу а/а Зергер Узгенского района поступило 11 млн 182 тыс. 290 сомов.
На счет для пострадавших от оползня в аайыльном аймаке Жалпак-Таш Узгенского района поступило 2 млн 193 тыс. 213 сомов.
Реквизиты для перечисления денежных средств, для оказания помощи пострадавшим от землетрясения:
Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики – для пострадавших от землетрясения 3 мая 2017 года населения Чон-Алайского района"
Счет получателя: 4407012100009383
Банк получателя: Центральное казначейство МФКР
БИК: 440001
Код платежа: 14411100 – добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)
Назначение: Указать подробное назначение.
ИНН 00103200110150
Реквизиты для перечисления денежных средств, для оказания помощи пострадавшим от оползня:
Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики – для пострадавших от оползня в селе Аюу с/о Зергер Узгенского района"
Счет получателя: 4407012100009282
Банк получателя: Центральное казначейство МФКР
БИК: 440001
Код платежа: 14411100 – добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)
Назначение: Указать подробное назначение.
ИНН 00103200110150
Реквизиты для перечисления денежных средств, для оказания помощи пострадавшим от оползня:
Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики – для пострадавших от оползня в сельском округе Жалпак-Таш Узгенского района Ошской области"
Счет получателя: 4407012100009585
Банк получателя: Центральное казначейство МФКР
БИК: 440001
Код платежа: 14411100 – добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)
Назначение: Указать подробное назначение.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум