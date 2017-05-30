На спецсчет МЧС в помощь пострадавшим от ЧС на юге Кыргызстана поступило почти 25 млн сомов

30 мая 2017, 17:52 Комментарии

На счет МЧС КР поступают денежные средства для пострадавшего населения от стихийных бедствий в Узгенском и Чон-Алайском районах Ошской области.

По данным ведомства, на счет для пострадавшего населения в Чон-Алайском районеот землетрясения поступило 11 млн 610 тыс. 193 сомов.

На счет для пострадавших от оползня в селе Аюу а/а Зергер Узгенского района поступило 11 млн 182 тыс. 290 сомов.

На счет для пострадавших от оползня в аайыльном аймаке Жалпак-Таш Узгенского района поступило 2 млн 193 тыс. 213 сомов.

Реквизиты для перечисления денежных средств, для оказания помощи пострадавшим от землетрясения:

Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики – для пострадавших от землетрясения 3 мая 2017 года населения Чон-Алайского района"

Счет получателя: 4407012100009383

Банк получателя: Центральное казначейство МФКР

БИК: 440001

Код платежа: 14411100 – добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)

Назначение: Указать подробное назначение.

ИНН 00103200110150

Реквизиты для перечисления денежных средств, для оказания помощи пострадавшим от оползня:

Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики – для пострадавших от оползня в селе Аюу с/о Зергер Узгенского района"

Счет получателя: 4407012100009282

Банк получателя: Центральное казначейство МФКР

БИК: 440001

Код платежа: 14411100 – добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)

Назначение: Указать подробное назначение.

ИНН 00103200110150

Реквизиты для перечисления денежных средств, для оказания помощи пострадавшим от оползня:

Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики – для пострадавших от оползня в сельском округе Жалпак-Таш Узгенского района Ошской области"

Счет получателя: 4407012100009585

Банк получателя: Центральное казначейство МФКР

БИК: 440001

Код платежа: 14411100 – добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)

Назначение: Указать подробное назначение.