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Канат Садыков стал новым ректором КНУ им. Жусупа Баласагына

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360719_ka...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429020-ru.html

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30 мая 2017, 18:00       Комментарии

Сегодня, 30 мая, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков утвердил экс-министра образования каната Садыкова новым ректором Кыргызского национального университета им. Жусупа Баласагына. Об этом сообщается на сайте университета.
После утверждения новый ректор был представлен коллективу. Садыков поблагодарил коллег за поддержку и пообещал, что заявленная им программа развития университета будет реализована.
Напомним, после ухода прежнего ректора - Чынары Адамкуловой он руководил университетом в статусе исполняющего обязанности ректора, а его кандидатуру на выборы выдвинули 18 факультетов. На выборах 27 мая за Садыкова проголосовали 776 сотрудников университета, то есть он набрал 63,8% голосов.

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