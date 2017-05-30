Канат Садыков стал новым ректором КНУ им. Жусупа Баласагына

30 мая 2017, 18:00 Комментарии

Сегодня, 30 мая, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков утвердил экс-министра образования каната Садыкова новым ректором Кыргызского национального университета им. Жусупа Баласагына. Об этом сообщается на сайте университета.

После утверждения новый ректор был представлен коллективу. Садыков поблагодарил коллег за поддержку и пообещал, что заявленная им программа развития университета будет реализована.

Напомним, после ухода прежнего ректора - Чынары Адамкуловой он руководил университетом в статусе исполняющего обязанности ректора, а его кандидатуру на выборы выдвинули 18 факультетов. На выборах 27 мая за Садыкова проголосовали 776 сотрудников университета, то есть он набрал 63,8% голосов.