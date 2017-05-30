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Путин и Назарбаев обсудили подготовку встречи по Сирии в Астане

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/putin-i-n...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429019-ru.html

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30 мая 2017, 17:28       Комментарии

Бишкек, 30 мая /Кабар/. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудили по телефону подготовку очередной международной встречи по Сирии в Астане, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым… Затрагивалась также подготовка очередной международной встречи по Сирии в Астане", — говорится в сообщении.
Кроме того, президенты обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня – в том числе в контексте предстоящих в июне в Астане заседания Совета глав государств-членов ШОС и открытия выставки "ЭКСПО – 2017".
На площадке "Астана" прошло четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию — 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.
Источник РИА Новости

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