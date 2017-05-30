Путин и Назарбаев обсудили подготовку встречи по Сирии в Астане

30 мая 2017, 17:28 Комментарии

Бишкек, 30 мая /Кабар/. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудили по телефону подготовку очередной международной встречи по Сирии в Астане, сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым… Затрагивалась также подготовка очередной международной встречи по Сирии в Астане", — говорится в сообщении.

Кроме того, президенты обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня – в том числе в контексте предстоящих в июне в Астане заседания Совета глав государств-членов ШОС и открытия выставки "ЭКСПО – 2017".

На площадке "Астана" прошло четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию — 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

Источник РИА Новости