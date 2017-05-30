Доллар США: 68.0192 (+0.0688) 
Евро: 76.0727 (-0.1948) 
Золото: 40.60 $/гр (-0.07) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Санитары оштрафовали Международный университет Кыргызстана за сжигание мусораСанитары оштрафовали Международный университет Кыргызстана за сжигание мусораСегодня: митинг НПОшек, дело Чудинова-Жапарова, "Безопасному городу" бытьСегодня: митинг НПОшек, дело Чудинова-Жапарова, "Безопасному городу" быть

Заседание Совета глав государств СНГ планируют провести в октябре в Сочи

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/zasedanie...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429018-ru.html

Похожие новости

Итоги программ и дальнейшие планируемые проекты ПРООН обсудили в Оше

Kazinform: Повысить защищённость e-Gov планируют в Казахстане

Развитие электронного государства - это политический проект, который требует консенсуса – Ааре Лапонин

Исаков: Задача "Таза коом" – провести интернет в каждое село

В ЖК возмущены отсутствием главы ГУПМ МВД Э.Баева на заседании

30 мая 2017, 17:31       Комментарии

Бишкек, 30 мая /Кабар/. Заседание Совета глав государств СНГ планируется провести в октябре в Сочи. Об этом сообщил журналистам председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.
"Очередное заседание Совета глав государств предполагается провести в Сочи 11 октября", - сказал Лебедев. По его словам, учитывая пожелания администраций президентов стран СНГ, на заседание Совета глав государств будут вынесены самые важные для стран вопросы.
Лебедев также проинформировал, что в Сочи днем ранее, 10 октября, пройдет заседание совета министров стран СНГ.
По его словам, заседание Совета глав правительств СНГ, которое состоялось в Казани 26 мая, "прошло эффективно, конструктивно, с положительным результатом". Лебедев подчеркнул, что СНГ "продолжит работу по углублению экономического и гуманитарного сотрудничества". В целом, отметил Лебедев, процесс адаптации Содружества к современным реалиям продолжается достаточно эффективно.
Источник ТАСС

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум