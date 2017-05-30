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Экспорт в сельскохозяйственном секторе Кыргызстана увеличился на 129%

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/eksport-v...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429017-ru.html

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30 мая 2017, 17:38       Комментарии

Бишкек, 30 мая /Кабар/. За I квартал 2017 года экспорт в сельскохозяйственном секторе Кыргызстана увеличился на 129%, сказал сегодня, 30 мая, на пресс-конференции заместитель министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики Эркин Чодуев. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Показатель экспорта в сельскохозяйственной области увеличился за счет роста объемов экспорта в области животноводства и перерабатывающей промышленности.
"В этом году ожидаются гораздо лучшие результаты роста экспорта, по сравнению с прошлым годом. Согласно достигнутых соглашений между двумя странами в 2017 году, Кыргызстан начнет экспортировать свежую вишню и дыню в Китай", - сказал Эркин Чодуев.
Заместитель министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации связал рост экспортного потенциала с успешной реализацией Правительством проекта "Финансирование сельскохозяйственного сектора-5".
В рамках этого проекта увеличилось число крестьян и фермеров получивших льготные кредиты, некоторые стали вывозить продукцию на внешний рынок.
Эркин Чодуев также добавил, что в этом году будет уделено большее внимание увеличению экспорта фасоли и хлопка.

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