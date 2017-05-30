30 мая 2017, 17:38 Комментарии

Бишкек, 30 мая /Кабар/. За I квартал 2017 года экспорт в сельскохозяйственном секторе Кыргызстана увеличился на 129%, сказал сегодня, 30 мая, на пресс-конференции заместитель министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики Эркин Чодуев. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Показатель экспорта в сельскохозяйственной области увеличился за счет роста объемов экспорта в области животноводства и перерабатывающей промышленности.

"В этом году ожидаются гораздо лучшие результаты роста экспорта, по сравнению с прошлым годом. Согласно достигнутых соглашений между двумя странами в 2017 году, Кыргызстан начнет экспортировать свежую вишню и дыню в Китай", - сказал Эркин Чодуев.

Заместитель министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации связал рост экспортного потенциала с успешной реализацией Правительством проекта "Финансирование сельскохозяйственного сектора-5".

В рамках этого проекта увеличилось число крестьян и фермеров получивших льготные кредиты, некоторые стали вывозить продукцию на внешний рынок.

Эркин Чодуев также добавил, что в этом году будет уделено большее внимание увеличению экспорта фасоли и хлопка.