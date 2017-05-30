Путевки в Дубай подарили выпускники лучшим учителю и ученице в Алае

30 мая 2017, 17:42 Комментарии

БИШКЕК, 30 мая - Sputnik. В селе Каблан-Кол Алайского района Ошской области выпускники, окончившие школу 20 лет назад, подарили путевки на 10-дневный отдых в Дубае лучшим учителю и ученице школы №25, сообщила директор учебного заведения Зина Абдыкадырова.

Особенный подарок был презентован 25 мая на Последнем звонке. Путевки достались выпускнице 11-го класса, обладательнице второго места на областной олимпиаде Медине Асан кызы и ее классному руководителю Бурул Садыковой.

Ученикам, завоевавшим четвертое и пятое места в областной олимпиаде, подарили по ноутбуку, рассказала директор.

Один из инициаторов такого подарка Уланбек Амираев добавил, что ученица и наставник решили слетать в ОАЭ зимой. Общая стоимость путевок - 1 200 долларов.

"В 2016-м наш бывший одноклассник подарил лучшему учителю и ученику путевки в Китай. В этом году 16 из 53 школьников завоевали передовые места на олимпиаде. По общему показателю наша школа заняла первое место", - поделился он.

Как отметил Амираев, "таким образом хочется ученикам показать другие страны", стимулировать их к хорошей учебе. Выпускники своим жестом также хотели поблагодарить учителя за его труд.

"В этом году мы снова решили поддержать сферу образования. Лучшим ученикам подарили ноутбуки, школе выделили 20 тысяч сомов, и теперь ежемесячно лучшим школьникам выделяют по 500 сомов. Также мы презентовали родной школе музыкальную аппаратуру на 32 тысячи сомов", - рассказал Амираев.

51-летняя учительница Бурул Садыкова обрадовалась подарку, он стал для нее неожиданностью.

"28 лет я занимала должности в школе и айыл окмоту. Последние два года преподаю в этой школе. Я сама готовила учеников 9-11-х классов к олимпиаде. Медина была в их числе. Мы очень рады, что оценили наши старания и труд, а также уделяют внимание школе", - сказала Садыкова.

В 1997 году СШ №25 окончили 56 человек. В ней сейчас учатся 490 школьников.