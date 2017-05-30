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Санитары оштрафовали Международный университет Кыргызстана за сжигание мусора

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/sanita...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429015-ru.html

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30 мая 2017, 17:33       Комментарии

Санитары оштрафовали на 20 тыс. сомов Международный университет Кыргызстана за сжигание мусора, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
Инспектором СЭИ составлен протокол об административном правонарушении.
"Кроме того, на участке строительства теплоцентрали по ул. К. Акиева работниками ОсОО "Кайнар" являющейся подрядной организацией снята крышка колодца и над колодцем канализационной сети установлен туалет. По итогам объезда инспектором СЭИ составлен протокол об административном правонарушении. Санитары также определили, что прилегающая территория ОсОО "Шаан Групп", расположенного по пр. Чуй, №32 находится в антисанитарном состоянии, уборка территории проводится некачественно, ирригационная сеть замусорена, тем самым нарушают санитарные нормы и правила благоустройства города Бишкек", – говорится в сообщении.

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