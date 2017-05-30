Санитары оштрафовали Международный университет Кыргызстана за сжигание мусора

30 мая 2017, 17:33 Комментарии

Санитары оштрафовали на 20 тыс. сомов Международный университет Кыргызстана за сжигание мусора, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Инспектором СЭИ составлен протокол об административном правонарушении.

"Кроме того, на участке строительства теплоцентрали по ул. К. Акиева работниками ОсОО "Кайнар" являющейся подрядной организацией снята крышка колодца и над колодцем канализационной сети установлен туалет. По итогам объезда инспектором СЭИ составлен протокол об административном правонарушении. Санитары также определили, что прилегающая территория ОсОО "Шаан Групп", расположенного по пр. Чуй, №32 находится в антисанитарном состоянии, уборка территории проводится некачественно, ирригационная сеть замусорена, тем самым нарушают санитарные нормы и правила благоустройства города Бишкек", – говорится в сообщении.