Онколог Султан Стамбеков: Рак у детей - не приговор

30 мая 2017, 17:04 Комментарии

Диагноз "рак" звучит для людей как приговор. Особенно, если онкологическое заболевание выявили у ребенка. К сожалению, отечественные светила медицины не всегда могут спасти человека. И здесь вопрос не стоит в их профессионализме. Сами пациенты порой обращаются к врачам слишком поздно, в момент прогрессирования заболевания. А некоторые люди, как показывает практика, и вовсе прибегают к нетрадиционной медицине и лечатся у так называемых знахарей. О том, как распознать онкологию у ребенка и почему пациенты направляются не к профессионалам, мы узнали у детского врача-онколога Султана Стамбекова.

- Султан Амангельдиевич, как распознать, что у ребенка онкологическое заболевание?

Ежегодно в Кыргызстане выявляется около 200 новых случаев онкологических заболеваний у детей. Это 12-14 больных на 100 тысяч детей. Вообще, вся онкология растет, в том числе и детская. Это связано со многими факторами - экологией, питанием, ситуацией в стране, и детская онкология в этом плане не является исключением. В Кыргызстане в среднем 200 новых случаев каждый год. Это довольно высокая цифра. К нам приезжал ведущий немецкий детский онколог, профессор, директор клиники "Шарите" Гюнтер Хенце. По его словам, в Кыргызстане заболеваемость детей онкологией немного ниже, чем в других странах. Однако это говорит о том, что у нас невысокая выявляемость. В отдаленных регионах бывают случаи, когда онкологическое заболевание не выявляется вплоть до смерти ребенка.

- Вообще онкологические заболевания надо разделять на два типа: гемопластоза, опухоль крови - лейкозы, лейкемии и так далее и солидная опухоль, то есть, твердая опухоль. Лейкоз - коварнейшее заболевание, которое может протекать под разными масками. Болезнь может начаться в виде обычного на вид гриппа, может проявляться носовым кровотечением, десными кровотечениями, проблемами в горле и так далее. Очень часто поступают дети, у которых вырвали зуб, а кровотечение не останавливается. За два года было три - четыре случая, когда лейкоз начинался с перелома костей. То есть, у ребенка перелом кости, он начинает лечиться у ортопеда, сращивания костей не происходит, а потом анализ крови показывает онкозаболевание. Недавно был случай, когда у девочки начали смещаться позвонки, оказалось, что это лейкоз. Если говорить о солидных опухолях, то зачастую это опухоль головного мозга. Она проявляется тошнотой, головными болями, рвотой, отставанием в развитии. Это самые частые симптомы. Есть еще одна группа заболеваемости - это заболевание костей. Когда опухоль поражает кости, люди часто думают, что это остеомиелит - гнойное поражение кости. После травмы врачи начинают вскрывать кость, а там гноя нет, и в последствии обнаруживают опухоль.

- То есть на глаз невозможно определить?

Слишком много болезней, чтобы определить их на глаз. Поэтому нужно проводить очень большую работу среди первичного звена - педиатров, врачей поликлиник и так далее. Основной симптом - наличие самой опухоли. Надо обязательно обследоваться в таких случаях. Бывает, что мать купает ребенка и нащупывает опухоль. При любом сомнении нужно идти к онкологу, чтобы исключить болезнь.

- А какую роль играет наследственный фактор?

В детской онкологии наследственный фактор играет даже большую, чем во взрослой. У взрослых онкология возникает из-за образа жизни, а у детей нет. Они не употребляют алкоголь, не курят. Очень часто в детской онкологии играет роль семейной предрасположенности. В семьях, где встречается опухоль, часто могут встречаться генетические мутации, в следствие этого они проявляются на детях. Нередки случаи семейных видов рака. К примеру, опухоль глаза - генетически обусловленное заболевание. Оно довольно часто зависит от генов. А гены выявить невозможно. Для этого нужно проводить анализ всех генов.

- Какие заболевания наиболее часто встречаются у детей?

- Чаще всего при лейкозе значение имеет вирусная инфекция, то есть подозревается болезнь Эпштейна - Барра, цитомегаловирус, они могут играть некую роль. Однако это не очевидно, что они имеют прямую взаимосвязь с онкологическими заболеваниями. У нас в детской онкологии с солидной опухолью в основном лежат представители юга. Именно по этому виду опухоли лидируют Ноокенский и Аксыйский районы.

- Почему так?

- Нужно проводить широкомасштабные исследования, проводить анализ почвы для выяснения причин. Возможно, это связано с питанием, но, есть и другие факторы. Например, в верховьях Ноокена есть город Майлуу-Суу, где есть урановые хвостохранилища. Раньше на юге часто распыляли эксфолианты для сельского хозяйства. Были случаи, когда в палату поступал один пациент, потом другой, и выяснялось, что они жили на одной улице в Ноокене. Кроме того, детская онкология развита в неблагополучных семьях. Это связано с питанием, стрессом.

- То есть получается, стресс может повлиять на онкозаболевание?

- Стресс влияет на иммунитет, а он играет роль при онкологических заболеваниях. Очень много детей из бедных семей, у которых низкий прожиточный минимум, питание слабое. Можно сказать, что чаще всего онкология встречается у бедных людей, не всегда, конечно. Однако за три года работы в детской онкологии я очень мало видел детей из обеспеченных семей. Они есть, но их мало.

- В социальных сетях мы видим, что детям требуется операция в связи с онкозаболеванием, которое не могут вылечить здесь. Какие операции врачи не могут проводить в Кыргызстане?

- Очень часто детям, о которых идет речь в социальных сетях, нужна пересадка костного мозга. Мы планируем проводить пересадку костного мозга, но эти планы осуществятся в ближайшие год–два. Для проведения данной операции нужны специальные палаты, в которых даже стены обеззаражены. При пересадке костного мозга специальное вещество уничтожает всю кровь человека, если на него чихнуть, он заболеет и умрет. Пациент должен находиться в среде, где абсолютно нет бактерий. Только тогда ему вводят стволовые клетки, организм регенерирует и снова начинает вырабатывать кровь. Этих условий в нашей стране пока нет. Еще одну операцию, которую не проводят в Кыргызстане - это операция по эндопротезированию. Дети растут, нужен раздвижной протез, удлиняющийся по мере роста ребенка. Он стоит очень дорого, поэтому мы отсылаем детей за границу, где им ставят протез на кость бесплатно.

- Опухоль мозга также не оперируется в Кыргызстане. Наццентр охраны материнства и детства отправляет таких пациентов в институт им. Бурденко (Москва), где шанс того, что операция пройдет успешно, гораздо выше. Остальные заболевания мы лечим своими силами.

- Часто ли детей лечат в домашних условиях?

- У меня на практике был такой случай, когда ребенка с опухолью плеча забрали родители. Знахарка зомбировала маму пациента так, что та ей полностью подчинилась. Отец мальчика не мог никак повлиять на мать. Опухоль у ребенка была маленькой. Мы договорились с клиникой в Италии, где согласились поставить ему протез и целый год проводить химиотерапию бесплатно. Знахарка сказала, что врачи ничего не сделают, а пациента вылечит она и забрала ребенка. Он вернулся к нам через семь-восемь месяцев. Опухоль пациента была размером с его голову. Пришлось удалить эту опухоль с ключицей и лопаткой. Даже при этом женщина-знахарь вмешивалась в наш процесс. Она говорила, что ключицу не надо было оперировать, поскольку она держит опухоль, убедила мать в том, что именно она собрала все опухолевые клетки в одном месте, а врачи ничего не знают. Когда ребенок находился в критическом состоянии, мать не допускала врачей к пациенту и говорила: знахарь должна дать разрешение, и вот когда звезды на небе сойдутся, тогда и будем проводить медпроцедуры. В конечном итоге ребенок умер. Прием у знахаря стоит $100, и люди готовы ходить к таким людям. Хотя, 14-летний ребенок был из образованной и интеллигентной семьи.

- Бывает ли так, что родители отказываются от лечения своего чада?

- Да, не часто, но, бывает и такое. Больше всего поражает, что кто-то чужой берет ответственность за лечение ребенка. Отец пациента говорит: "Ну, я не знаю, отдавать ли вам ребенка на лечение или нет, пусть решение примет брат моей жены или бабушка". Здесь врачи натыкаются на палку о двух концах. С одной стороны - пациент может не вытянуть химиотерапию и умереть, а может и выздороветь. В первом случае родители не пожалеют врача и тогда минимум - осыпят проклятиями. Были случаи, когда родная бабушка приходила и говорила: "Да пусть лучше он умрет, чем я на него буду деньги тратить". Однажды у нас в отделении находился ребенок с синдромом Дауна. В этом случае его бабушка также сказала: "Да пусть он лучше умрет, чем будет мучиться", хотя он имел шансы на излечение.

- Можете рассказать о самом сложном случае в вашей практике?

- Очень часто приводят детей в тяжелом состоянии, и врачи начинают рисковать, лечить. Ребенок вроде начинает бегать, а спустя какое-то время родители забывают обо всем и опять его приносят.

Мальчика из Таджикистана привезли к нам в состоянии комы. Была вероятность того, что он умрет, но мы все же решили его лечить. Я и мой помощник каждую ночь оставались с пациентом. Через пять суток ребенок ожил, начал говорить. Мы радовались, как дети. В конце концов, пациенту удалили опухоль, он выздоровел, сейчас бегает. Правда, из-за отсутствия денег, он не может получить химиотерапию, а к своим врачам родители обращаться не хотят. На родине им сказали, что ребенок бесперспективный и умрет.

Если у взрослого человека находят онкологию, то когда болезнь прогрессирует, человек сдается. Дети же, наоборот, могут в критическом состоянии петь песни, играть с игрушками. Рак - не приговор. Бороться с ним имеет полный смысл, нужно только продолжать борьбу.