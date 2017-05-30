Эра разумной траты кредитных средств. Городская свалка цветет и не пахнет

30 мая 2017, 17:20 Комментарии

Кыргызстан вступил в эру цивилизованной переработки мусора. Фактическое начало этому было положено накануне, 29 мая, когда муниципальному предприятию "Бишкекский санитарный полигон" (БСП) передали спецтехнику, а завершение перехода планируется на 2018 год.

Автопарк Бишкекского санитарного полигона пополнился экскаватором-бульдозером, погрузчиком и компактором. Принцип работы последнего чуда-техники заключается в том, что он измельчает и прессует отходы, тем самым сокращая время на утилизацию. Причем если прежнее оборудование сжимало до 400 кг мусора в один кубический метр, то этот гигант может в тот же объем спрессовать до 1 тонны.

Как отмечают международные специалисты, аналогов такой техники нет ни в одной стране в Центральной Азии.

"Я уверен, что Бишкек по окончании проекта станет образцом для подражания для остальной части Кыргызстана и стран Средней Азии, так как предоставленная техника не имеет аналогов в Центральной Азии, транспорт изготовлен в Финляндии. Это первый шаг к значительному повышению качества коммунальных услуг, что улучшит жизнь бишкекчан", - сказал представитель Европейского Союза Йоханнес Стенбек Мадсен.

Немаловажным является и тот факт, что новый мусорный полигон будет значительно меньше старого. Это означает, что приоритет в работе с отходами жизнедеятельности людей будет сделан на компактность. В планах также реализация дополнительного проекта, говорит заместитель руководителя по поддержке группы реализации проекта "Новый мусорный полигон" Анатолий Контус.

"У нас есть площадка под новый мусорный полигон, пока только в перспективе рядом с ней будет располагаться мусоросортировочный завод. Здесь у вас очень сильно развит сбор пластика, а вот почему-то стекло у вас не пользуется спросом. После возведения завода весь мусор будет сортироваться", - сказал он.

После того как процесс сортировки будет налажен, на переработку пойдет все - и стекло, и пластмасса. Раньше, когда расфасовкой мусора занимались в основном нелегальные работники, они отбирали то, что проще сдать в пункты приема. Теперь же планируется полностью ликвидировать незаконные рабочие места и огородить новый мусорный полигон забором.

Однако согласно международному договору европейские партнеры взяли на себя обязательства трудоустроить людей, потерявших непрестижные рабочие места. По сообщению директора ОФ "Асыл Деми" Салтанат Бегалиевой, здесь трудились порядка 500 нелегальных "сборщиков мусора". Некоторые из них смогут продолжить работу с мусором, но на официальных условиях в качестве техперсонала. Но прежде им необходимо будет пройти специальные курсы.

Отбор соответствия требованиям уже прошли 111 человек. Части из них восстановили документы, ведь многие приходят на свалку именно из-за того, что у них нет документов и жилья, с остальными работа еще предстоит.

Те, кто не прошел по требованиям, обучат другим профессиям.

Как выяснилось, 50 сталкеров со свалки Бишкека - это люди с высшим образованием.

"Тем людям, которые раньше собирали мусор, будет закрыт доступ к свалке, и многие просто останутся без источника дохода. То есть доступа к ТБО не будет. На Западе очень часто используют стратегию интеграции, когда тех же сборщиков отходов привлекают к работе на новые полигоны. Произойдет ли это в нашем случае, мы не знаем, но надеемся", - сказала директор "Асыл Деми" Салтанат Бегалиева.

Напомним данный проект финансируется за счет кредита в размере 11 млн евро, предоставленного Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и гранта в 11 млн евро грантовых средств от Европейского Союза и ЕБРР.