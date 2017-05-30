30 мая 2017, 17:23 Комментарии

За первый квартал 2017 года экспорт Кыргызстана вырос на 28,5% по сравнению с прошлым годом. Об этом сегодня, 30 мая, сообщил заместитель министра экономики Эльдар Абакиров.

По его словам, если в первом квартале 2016 года экспорт товаров составил 332 млн долларов США, то за аналогичный период этого года общая сумма экспортированных товаров превысила 433 млн долларов.

Заместитель министра экономики информировал, что подавляющая часть товаров экспортируется в Россию, Казахстан, Узбекистан, Китай и страны Евразийского экономического союза.

"Объем внешней торговли в 2017 году составил $ 1,3 млрд долларов. По сравнению с 2016 годом, это выше на 19,2%. Показатели экспорта возросли по трем основным направлениям. Экспорт товаров в промышленном секторе вырос на 40%, молочных продуктов - в 2 раза, экспорт золота вырос более чем на 50%", - сказал Абакиров.

Он также добавил, что для дальнейшего улучшения экспортного потенциала необходимо устранить некоторые проблемы, с которыми встречаются в настоящее время предприниматели.

Министерство экономики провело опрос более тысячи отечественных предприятий, из которых 250 занимаются производством и экспортом собственного товара, и выявило основные недостатки.

Многие предприниматели не могут выйти на внешний рынок из-за недостатка информации о странах, где есть высокий спрос на произведенный товар, из-за отсутствия возможности участвовать в ярмарках и выставках различных стран, несоответствия внешнего товарного вида рыночным требованиям.

Абакиров напомнил, что в целях поддержки отечественных предпринимателей Министерством экономики было создано государственное агентство по продвижению бизнеса и инвестиций. В агентство могут обратиться все желающие, получить ответы на вопросы, связанные с продвижением продукции на внешние рынки.