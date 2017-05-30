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Бишкекчанин убил родного брата из-за неунаследованного дома родителей

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360714_bi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429011-ru.html

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30 мая 2017, 17:27       Комментарии

На проспекте Чуй в одном из домов на хозяина жилища напал его собственный брат. Причиной конфликта стал спор о разделении унаследованного дома родителей. Об этом сообщают в пресс-службе МВД КР.
В материалах уголовного дела указывается, что в дежурную часть поступило сообщение о конфликте. Прибывшие на место происшествия милиционеры обнаружили потерпевшего, который написал заявление о причинении ему тяжкого вреда здоровью. Затем его направили в больницу, однако несмотря на оказанную помощь, на следующий день мужчина, 1964 года рождения, скончался.
По подозрению в преступлении, предусмотренном статьей 104 ч.4 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее к смерти потерпевшего") УК КР был задержан ранее судимый гражданин С.К., 1977 года рождения, уроженец Нарынской области.
"По предварительным данным, преступление совершено на бытовой почве – из-за споров близких родственников, старшего и младшего братьев на право владения родительским домом в селе. Обычно по обычаю родительский дом достается самому младшему или тому, кто остается жить с родителями. По некоторым данным, младший из братьев не остался жить с родителями, и несколько лет назад уехал с семьей из села в город. После смерти родителей наследство было оформлено на старшего брата, что и вызвало ссору", - сообщили в пресс-службе МВД КР.
В настоящее время в рамках уголовного дела ведутся следственные мероприятия. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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