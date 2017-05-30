Жапаров об уголовном деле: Генпрокуратура могла бы вызвать нас

30 мая 2017, 17:29 Комментарии

"Раньше чиновники о своей отставке читали из газет, а сейчас мы узнаем из интернета. Есть определенная этика, можно было бы вызвать и объяснить, ведь никто не избегал. Дали бы свои показания, аргументы", - прокомментировал возбуждение уголовного дела в отношении себя депутат парламента Акылбек Жапаров ("Бир Бол").

Как сказал депутат, его никто не вызывал в правоохранительные органы и не предъявлял обвинения. Однако из прочитанной в интернете информации он понял, что дело произошло в 2009 году, когда он был министром экономики.

"Есть суды, если процесс будет открытым, то каждый из обвиняемых сможет защищать свои права, как это и предусматривают принципы демократии", - добавил он.

Напомним, накануне, 29 мая, генеральный прокурор на основании материалов, поступивших из Государственного комитета национальной безопасности, возбудила уголовное дело в отношении бывших членов правительства КР - Игоря Чудинова, Акылбека Жапарова и других лиц по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 303 (коррупция) УК КР по факту незаконного выделения и нецелевого использования в период 2009-2015 годов бюджетной ссуды в размере 200 млн сомов ОАО "Машиноиспытательная станция".

Расследование уголовного дела поручено следственному управлению Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики.

По бюджетной ссуде, в выделении которой его обвиняют, Жапаров отметил следующее: "В 2009 году я был министром экономики. Бюджетная ссуда была выделена распоряжением премьер-министра. Однако в законе прописано, что при выделении ссуды ее сначала утверждает парламент, а затем подписывает президент. Если там все было по процедуре, тогда нет нарушений закона. А если ссуда была использована неправильно или неэффективно, то должны нести ответственность руководители, бухгалтеры и другие ответственные лица".