Сегодня: митинг НПОшек, дело Чудинова-Жапарова, "Безопасному городу" быть

30 мая 2017, 17:30 Комментарии

НПОшники вышли помитинговать. Сегодня несколько десятков представителей иностранных организаций во главе с активистами вышли к парламенту и потребовали отозвать поправки к Закону "О выборах". Правозащитники и наблюдатели, отрабатывающие иностранные гранты, не согласны с тем, что государство решило ограничить их вмешательство в работу избирательных комиссий.

Законотворцы аргументировали вносимые изменения тем, что есть риски "необъективности наблюдателей от НПО и возможности сговора организации с целью дезорганизовать проведение выборов". Кстати, определенная логика в том, чтобы дистанцировать иностранных агентов от процесса голосования есть. Когда в семье решаются важные внутренние вопросы, завистливых соседей за стол не приглашают.

Кстати, наблюдатели от конкурирующих партий или кандидатов в президенты и сами без посторонней помощи смогут фиксировать любые нарушения в ходе выборов. Тем более сейчас вбросы бюллетеней и приписки, манипуляции со списками избирателей и карусели, многократное голосование и прочие фальсификации благодаря биометрии и электронным урнам стали невозможны.

Делишки прошлого. В отношении депутатов-бирболовцев Чудинова и Жапарова возбуждено уголовное дело по статье "Коррупция" УК КР. Экс-премьеру и бывшему министру финансов при бакиевском правительстве инкриминируют финансовые махинации. Следствие вскрыло факты того, что чиновники причастны к незаконному выделению и нецелевому использованию бюджетной ссуды в размере 200 миллионов сомов ОАО "Машиноиспытательная станция".

Для самих политиков это, похоже, стало полной неожиданностью. Они рассказали, что узнали о возбужденном в отношении них уголовном деле из СМИ. Теперь по процедуре депутатам должны быть предъявлены официальные обвинения, а суду предстоит избрать подозреваемым меру пресечения. Похоже, что Жапарову и Чудинову не удалось тихонько отсидеться в парламенте, прикрывшись депутатским иммунитетом.

Бишкек и Ош в ближайшие месяцы станут "Безопасными городами". Это заявление премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков опубликовал на своей странице в Instagram. В Кыргызстане политики, находящиеся при должности, не так часто используют мессенджеры, но, похоже, именно такой активности от них ожидают пользователи интернета. Сообщение главы правительства скопировали и продублировали многие СМИ. "Жители столицы требуют от нас, от правительства безопасного города. Мы сделаем в ближайшие месяцы Бишкек и Ош умными городами, а значит, городами безопасными", - написал Жээнбеков.

Естественно, что сейчас после серии жутких аварий и множества смертельных случаев наезда на пешеходов общество будет очень ревностно относиться к подобным обещаниям. Тем более с Жээнбекова население будет спрашивать вдвойне, ведь нынешний премьер выдвинут политсоветом СДПК кандидатом в президенты. Так что теперь система "Безопасный город" наверняка будет запущена в сжатые сроки. Главное, чтобы где-нибудь из-за угла не выскочила Роза Отунбаева и не заявила, что установка систем фото- и видеофиксации нарушений ПДД является запрещенной предвыборной агитацией. И, кстати, у предшественников Жээнбекова на посту премьера, таких как Сариев и Бабанов, были все возможности и ресурсы, чтобы не пустословить, а начать хоть какую-то работу по проекту "Безопасный город".

Возможно падение деревьев. Мэрия Бишкека просит горожан и гостей столицы быть предельно осторожными и внимательными, проходя под кронами высоких тополей, карагачей, дубов и других многолетних зеленых насаждений. В муниципалитете объясняют возникшую угрозу неблагоприятными погодными условиями, повышенной влажностью почвы и интенсивным сокодвижением в деревьях.

Накануне в результате сильных порывов ветра в столице были повалены несколько массивных тополей. Один из стволов неподалеку от площади Победы рухнул на прямо на "Лексус". Зафиксированы случаи падения деревьев на проезжую часть и в других частях Бишкека. Обошлось без пострадавших и человеческих жертв.

Сегодня МЧС распространило предупреждение о том, что в ближайшие два дня погода в Кыргызстане будет оставаться неустойчивой. Штормовой ветер и ливни могут вновь внезапно обрушиться на республику.

Смертельная авария. Автокатастрофа произошла накануне вечером на трассе Баткен - Ош. У автомобиля "Хонда Степвагон" на большой скорости лопнула покрышка. Машина, в которой кроме водителя находились 9 человек, вылетела в кювет и несколько раз перевернулась. На месте погибли 3 человека, в том числе 13-летний подросток, шестеро пострадавших были госпитализированы, трое из них - дети в отделении реанимации. Сообщается, что находившийся за рулем мужчина отделался лишь испугом и царапинами.

Как сообщила пресс-служба УПМ МВД, предварительные результаты указывают на то, что водитель автомобиля "Хонда" значительно превысил допустимую скорость. Назначены все необходимые экспертизы. Органами внутренних дел начаты следственные действия, уточняются все детали и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть трех человек.

Немного тряхнуло. Сегодня на территории Кыргызстана зафиксировано землетрясение. В эпицентре, который располагался в хребте Ак-Шыйрак на границе Джалал-Абадской и Нарынской областей, сила толчков достигала 3 баллов. Жертв и разрушений нет. Колебаний почвы, которые засекли приборы сейсмологических станций, местные жители даже не почувствовали.

Эксперты подчеркивают, что тектоническая активность - это нормальное явление в условиях горной местности. Через мелкие землетрясения происходит разрядка напряжений, накапливающихся в земной коре. Исходя из многолетних наблюдений, эксперты вывели закономерность: если регулярно потряхивает, значит, сильных и разрушительных толков в обозримой перспективе не будет.