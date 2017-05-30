Доллар США: 68.0192 (+0.0688) 
Евро: 76.0727 (-0.1948) 
Золото: 40.67 $/гр (+0.25) 
Серебро: 0.56 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Бишкеке драка за наследство привела к гибели одного из братьевВ Бишкеке драка за наследство привела к гибели одного из братьевВ Улан-Удэ за экстремизм осужден кыргызстанецВ Улан-Удэ за экстремизм осужден кыргызстанец

Кадровое обеспечение в кибербезопасности требует зарплаты и условий – Р. Рохозински

Источник:
http://kabar.kg/news/kadrovoe-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429008-ru.html

Похожие новости

Таттуу Мамбеталиева: "Вопросом кибербезопасности мы начали заниматься только сейчас"

Вопросы кибербезопасности сегодня в мире являются актуальными – Т.Джумакадыров

Развитие электронного государства - это политический проект, который требует консенсуса – Ааре Лапонин

Общество слепых требует отмены уголовного дела по распределению квартир

Проект "Таза коом" создает необходимое условие для стабильного и высокоразвитого будущего - С.Исаков

30 мая 2017, 17:01       Комментарии

Бишкек, 30 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В вопросах кадрового обеспечения в борьбе с киберпреступностью необходимо не только найти нужных людей, но и удержать их на этой службе. Об этом на международной конференции по обсуждению проекта "Таза коом" эксперт по кибербезопасности из Канады Рафал Рохозински.
По его словам, дефицит кадров в кибербезопасности существует во всех странах мира. "Как решается эта проблема в Англии и Канаде? Там создается спеццентр, где есть зарплата и условия пребывания. Кыргызстану можно пойти по этому пути. Но, необходимо не только найти таких людей, но и удержать их на этой службе", - сказал он.
Также Р.Рохозински отметил, что кадры нужно готовить не только по технической части, но и научить их стратегически мыслить.
"Нужно, чтобы у них было общее представление безопасности страны", - пояснил он.
Помимо этого, эксперт подчеркнул, что многие вопросы безопасности можно было бы решить на уровне местного пользователя.
"Для этого надо научить простых пользователей правильно использовать компьютер и сеть", - заключил он.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум