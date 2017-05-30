Кадровое обеспечение в кибербезопасности требует зарплаты и условий – Р. Рохозински

30 мая 2017, 17:01 Комментарии

Бишкек, 30 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В вопросах кадрового обеспечения в борьбе с киберпреступностью необходимо не только найти нужных людей, но и удержать их на этой службе. Об этом на международной конференции по обсуждению проекта "Таза коом" эксперт по кибербезопасности из Канады Рафал Рохозински.

По его словам, дефицит кадров в кибербезопасности существует во всех странах мира. "Как решается эта проблема в Англии и Канаде? Там создается спеццентр, где есть зарплата и условия пребывания. Кыргызстану можно пойти по этому пути. Но, необходимо не только найти таких людей, но и удержать их на этой службе", - сказал он.

Также Р.Рохозински отметил, что кадры нужно готовить не только по технической части, но и научить их стратегически мыслить.

"Нужно, чтобы у них было общее представление безопасности страны", - пояснил он.

Помимо этого, эксперт подчеркнул, что многие вопросы безопасности можно было бы решить на уровне местного пользователя.

"Для этого надо научить простых пользователей правильно использовать компьютер и сеть", - заключил он.