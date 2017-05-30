Доллар США: 68.0192 (+0.0688) 
Евро: 76.0727 (-0.1948) 
Золото: 40.67 $/гр (+0.25) 
Серебро: 0.56 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Премьер С.Жээнбеков ознакомился с новой технологией укладки асфальта в БишкекеПремьер С.Жээнбеков ознакомился с новой технологией укладки асфальта в БишкекеКадровое обеспечение в кибербезопасности требует зарплаты и условий – Р. РохозинскиКадровое обеспечение в кибербезопасности требует зарплаты и условий – Р. Рохозински

В Бишкеке драка за наследство привела к гибели одного из братьев

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429007-ru.html

Похожие новости

Бишкекчанин убил родного брата из-за неунаследованного дома родителей

Премьер С.Жээнбеков ознакомился с новой технологией укладки асфальта в Бишкеке

Юношеская сборная Бишкека по футболу выступит на турнире Istanbul Cup в Турции

Из-за ремонтных работ на участке ул.Жукеева-Пудовкина движение будет односторонним

В Бишкеке участок ул.Скрябина будет закрыт для движения автотранспорта - мэрия

30 мая 2017, 17:04       Комментарии

Бишкек, 30 мая /Кабар/. В Бишкеке родные братья устроили драку за право унаследовать отцовский дом, один из них погиб. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики. Инцидент произошел 28 мая.
Сообщается, что между двумя родственниками произошла ссора, переросшая в драку. Один из них подал заявление в милицию и в тот же день обратился в больницу за помощью. На следующий день 54-летний "Ч.Ч." скончался в больнице вследствие полученных травм.
По подозрению в умышленном нанесении телесных повреждений был задержан ранее судимый 40-летний "С.К.".
В милиции указали, что преступление совершено на бытовой почве из-за споров старшего и младшего братьев на право владения родительским домом в селе.
"Обычно по обычаю родительский дом достается самому младшему или тому, кто остается жить с родителями. Младший из братьев не остался жить с родителями, и несколько лет назад уехал с семьей из села в город. После смерти родителей наследство было оформлено на старшего брата", - пояснили в МВД.
Возбуждено уголовное дело, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум