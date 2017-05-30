В Бишкеке драка за наследство привела к гибели одного из братьев

30 мая 2017, 17:04 Комментарии

Бишкек, 30 мая /Кабар/. В Бишкеке родные братья устроили драку за право унаследовать отцовский дом, один из них погиб. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики. Инцидент произошел 28 мая.

Сообщается, что между двумя родственниками произошла ссора, переросшая в драку. Один из них подал заявление в милицию и в тот же день обратился в больницу за помощью. На следующий день 54-летний "Ч.Ч." скончался в больнице вследствие полученных травм.

По подозрению в умышленном нанесении телесных повреждений был задержан ранее судимый 40-летний "С.К.".

В милиции указали, что преступление совершено на бытовой почве из-за споров старшего и младшего братьев на право владения родительским домом в селе.

"Обычно по обычаю родительский дом достается самому младшему или тому, кто остается жить с родителями. Младший из братьев не остался жить с родителями, и несколько лет назад уехал с семьей из села в город. После смерти родителей наследство было оформлено на старшего брата", - пояснили в МВД.

Возбуждено уголовное дело, назначена судебно-медицинская экспертиза.