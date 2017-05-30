На площади Ала-Тоо открылась фотовыставка "Уникальная Россия"

30 мая 2017, 17:25 Комментарии

Бишкек, 30 мая /Роман Гайнанов – Кабар/. В Бишкеке сегодня на центральной площади "Ала-Тоо" открылась фотовыставка "Уникальная Россия", приуроченная к 15-летию Центрально-азиатского представительства "Российской газеты".

На выставке представлено 60 лучших работ фотожурналистов "Российской газеты", рассказывающих о той России, которую нельзя увидеть с экрана телевизора или из окна автомобиля.

В церемонии открытия приняли участие мэр Бишкека Албек Ибраимов, вице-мэр Айгуль Рыскулова, а также заместитель генерального директора ФГБУ "Редакция "Российской газеты" Андрей Першин.

Фотовыставка продлится до 10 июня.