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На площади Ала-Тоо открылась фотовыставка "Уникальная Россия"

 

Фотографии: kabar.kg

         

Источник:
http://kabar.kg/news/na-ploshc...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429005-ru.html

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30 мая 2017, 17:25       Комментарии

Бишкек, 30 мая /Роман Гайнанов – Кабар/. В Бишкеке сегодня на центральной площади "Ала-Тоо" открылась фотовыставка "Уникальная Россия", приуроченная к 15-летию Центрально-азиатского представительства "Российской газеты".
На выставке представлено 60 лучших работ фотожурналистов "Российской газеты", рассказывающих о той России, которую нельзя увидеть с экрана телевизора или из окна автомобиля.
В церемонии открытия приняли участие мэр Бишкека Албек Ибраимов, вице-мэр Айгуль Рыскулова, а также заместитель генерального директора ФГБУ "Редакция "Российской газеты" Андрей Першин.
Фотовыставка продлится до 10 июня.

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