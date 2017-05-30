Доллар США: 68.0192 (+0.0688) 
Евро: 76.0727 (-0.1948) 
Золото: 40.67 $/гр (+0.25) 
Серебро: 0.56 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Из-за ремонтных работ на участке ул.Жукеева-Пудовкина движение будет одностороннимИз-за ремонтных работ на участке ул.Жукеева-Пудовкина движение будет одностороннимВ Бишкеке участок ул.Скрябина будет закрыт для движения автотранспорта - мэрияВ Бишкеке участок ул.Скрябина будет закрыт для движения автотранспорта - мэрия

Экс-министр Канат Садыков утвержден на пост ректора КНУ

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429003-ru.html

Похожие новости

В каждом министерстве планируется ввести должность главного информационного директора - С.Исаков

В каждом министерстве появится главный информационный директор, - С.Исаков

Посол КР и Гендиректор Катарского фонда развития обсудили вопросы углубления сотрудничества

Директор "Московского театра кукол": Фестиваль "Так теке" прошел на высшем уровне

В КНУ имени Жусупа Баласагына прошли выборы нового ректора

30 мая 2017, 16:48       Комментарии

БИШКЕК, 30 мая - Sputnik. Экс-министр образования Канат Садыков утвержден на пост ректора Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына, сообщили в пресс-службе вуза.
30 мая глава правительства Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение о назначении. Распоряжение коллективу вуза зачитала министр образования Гульмира Кудайбердиева.
Выборы ректора проходили 27 мая на общем собрании трудового коллектива КНУ. В голосовании участвовали 1 216 человек из 1 344 зарегистрированных. На пост претендовали семь кандидатов.
6 апреля бывший ректор КНУ Чинара Адамкулова была освобождена от должности и назначена исполняющей обязанности главы Дипломатической академии МИД КР. Исполняющим обязанности ректора стал экс-министр образования Канат Садыков.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум