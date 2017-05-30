Экс-министр Канат Садыков утвержден на пост ректора КНУ

30 мая 2017, 16:48 Комментарии

БИШКЕК, 30 мая - Sputnik. Экс-министр образования Канат Садыков утвержден на пост ректора Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына, сообщили в пресс-службе вуза.

30 мая глава правительства Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение о назначении. Распоряжение коллективу вуза зачитала министр образования Гульмира Кудайбердиева.

Выборы ректора проходили 27 мая на общем собрании трудового коллектива КНУ. В голосовании участвовали 1 216 человек из 1 344 зарегистрированных. На пост претендовали семь кандидатов.

6 апреля бывший ректор КНУ Чинара Адамкулова была освобождена от должности и назначена исполняющей обязанности главы Дипломатической академии МИД КР. Исполняющим обязанности ректора стал экс-министр образования Канат Садыков.