Доллар США: 68.0192 (+0.0688) 
Евро: 76.0727 (-0.1948) 
Золото: 40.67 $/гр (+0.25) 
Серебро: 0.56 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Кадровое обеспечение в кибербезопасности требует зарплаты и условий – Р. РохозинскиКадровое обеспечение в кибербезопасности требует зарплаты и условий – Р. РохозинскиПравоохранительные органы не в состоянии полностью пресечь киберпреступность – канадский экспертПравоохранительные органы не в состоянии полностью пресечь киберпреступность – канадский эксперт

В Улан-Удэ за экстремизм осужден кыргызстанец

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-ulan...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429002-ru.html

Похожие новости

Санитары оштрафовали Международный университет Кыргызстана за сжигание мусора

За первый квартал 2017 года экспорт Кыргызстана вырос на 28,5%

Фоторепортаж. В Кыргызстане отметили 25-ю годовщину Дня Вооруженных сил

Какие профессии востребованы в Кыргызстане — рейтинг

Атамбаев: Реформа системы военного управления в Кыргызстане состоялась: мы преодолели разобщенность войск

30 мая 2017, 16:58       Комментарии

Приговором Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ за совершение преступления экстремистского характера осужден выходец из Кыргызской Республики Артыков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Бурятия.
Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ «Участие в деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности».
Установлено, что в течение 2016 года Артыков, являясь участником признанного экстремистским и запрещенного на территории Российской Федерации религиозного движения "Таблиги Джамаат", исповедовал среди выходцев из Кыргызстана выдержки из книги "Фазаиль Амали", входящую в федеральный список экстремистских материалов. На собраниях выходцев из Кыргызской Республики Артыков проводил беседы в целях пропаганды деятельности запрещенного религиозного движения "Таблиги Джамаат".
Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свобод. В отношение Артыкова была применена статья 73 УК РФ, подразумевающее вынесение условного наказания с испытательным сроком 3 года.
«Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован», — сообщают в прокуратуре Республики Бурятия.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум