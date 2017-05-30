В Улан-Удэ за экстремизм осужден кыргызстанец

30 мая 2017, 16:58 Комментарии

Приговором Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ за совершение преступления экстремистского характера осужден выходец из Кыргызской Республики Артыков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Бурятия.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ «Участие в деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности».

Установлено, что в течение 2016 года Артыков, являясь участником признанного экстремистским и запрещенного на территории Российской Федерации религиозного движения "Таблиги Джамаат", исповедовал среди выходцев из Кыргызстана выдержки из книги "Фазаиль Амали", входящую в федеральный список экстремистских материалов. На собраниях выходцев из Кыргызской Республики Артыков проводил беседы в целях пропаганды деятельности запрещенного религиозного движения "Таблиги Джамаат".

Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свобод. В отношение Артыкова была применена статья 73 УК РФ, подразумевающее вынесение условного наказания с испытательным сроком 3 года.

«Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован», — сообщают в прокуратуре Республики Бурятия.